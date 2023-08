Gio Cash und Y Not Diamant sind die Favoriten für das 128. Deutsche Traber-Derby

Die Trabrennbahn Mariendorf wurde in der Berliner Zeitung unlängst als „schlafenden Ort“ beschrieben. So nannten wir im Rahmen einer Zeitungsserie jene Stadträume, die durch die Corona-Pandemie verändert erschienen, poetisch verklärt oder auch als trauriger Anblick. Die 1913 von dem Jugendstilarchitekten August Endell erbaute Tribüne war menschenleer, Pferde waren nicht zu sehen.

Inzwischen hat sich der übliche Trubel wieder eingestellt. Zumindest zu den großen Rennen staut es sich vor den Wettkassen. Vergessen das Maskentragen und eine lästige Registrierungspflicht. Dass dennoch nicht alles beim Alten ist, haben die Funktionäre des Trabrennsports selbst besorgt. Trotz des erheblichen Unmuts, den ein umständliches Ticketsystem in den vergangenen Jahren hervorgerufen hat, ist diese lästige Variante der Platzvergabe für die Zuschauer beibehalten worden. Und auch die sportlichen Abläufe sind noch etwas gewöhnungsbedürftig. Erst zum zweiten Mal wird in diesem Jahr das mit insgesamt 530.000 Euro dotierte Deutsche Traber-Derby für vierjährige Traber ausgetragen. Die Geschichte des seit 1895 als Dreijährigen-Klassiker abgehaltenen Rennens kann nun als abgeschlossen gelten. Um den Bedürfnissen des Tierwohls gerecht zu werden, hat man sich zu einer Altersanhebung entschlossen wie sie in skandinavischen Ländern seit jeher praktiziert wird.

Im strukturellen Dilemma

Zumindest eine Folge dieses Eingriffs macht sich nachteilig bemerkbar. Wurden die Qualifikationsrennen für das Derby seit Jahrzehnten in jeweils vier Vorläufen ausgetragen, so finden sich am Sonntag, den 6. August diesmal lediglich 3 x 9 Bewerber ein – signifikanter Ausdruck eines strukturellen Dilemmas. Die Zahl der Fohlengeburten ist in Deutschland seit geraumer Zeit rückläufig, die Rennveranstalter haben Mühe, ausreichend besetzte Rennen zusammenzustellen. Zudem hat sich das Renngeschehen weiter internationalisiert. So bringt etwa Karin Walter-Mommert, die Ehefrau des Berliner Rennbahnbesitzers Ulrich Mommert, gleich mehrere Dutzend talentierter Traber im benachbarten Schweden an den Start, die neben Frankreich derzeit erste Adresse im europäischen Trabrennsport. Ihr derzeit bestes Pferd, der vierjährige Tetrick Wania, ist nicht als deutscher Inländer registriert und läuft erfolgreich in skandinavischen Rennklassikern. Mit Django Hill und Lagerfeld Mo schickt Karin Walter-Mommert dennoch zwei Starter in die Berliner Derby-Verläufe, in denen sich allerdings andere für die Favoritenrolle empfohlen haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im ersten Vorlauf geht am Sonntag Schampus mit Josef Franzl aus dem Gestüt Lasbek aussichtsreich ins Rennen. Mit jeweils dritten Plätzen im Adbell-Toddington- sowie dem Buddenbrock-Rennen, den einstigen Berliner Dreijährigen-Klassikern, hat sich der Nachwuchsstar des Hamburger Züchter-Veteranen Günther Herz in der Jahrgangsspitze etabliert. Mit Siegen im niederländischen Wolvega empfiehlt sich der für den bayerischen Rennstall M.S. Diamanten laufende Yucatan Diamant. Klarer Favorit des zweiten Vorlaufs (Dotation jeweils 20.000 Euro) ist der ebenfalls für M.S. Diamanten sowie den Stall Express laufende Y Not Diamant (Robin Bakker), der sich nach einem schwachen Auftritt im Adbell-Toddington-Rennen überraschend das Buddenbrock-Rennen sicherte und dabei den haushohen Favoriten Gio Cash (Dion Tesselar) in die Schranken wies.

Seither wird in den Expertenkreisen engagiert diskutiert, ob Gio Cash das „Buddenbrock“ lediglich als Aufbau-Rennen zum Derby genutzt hat. Zumindest hat sein Trainer und Fahrer Dion Tesselaar im Biddenbrock-Rennen gleich zwei Chancen ungenutzt gelassen, die drohende Niederlage abzuwehren. Der für den Berliner Besitzer Pierre Sagitz laufende Rapphengst hat bereits über 300.000 Euro an Preisgeldern eingelaufen und dürfte dennoch als großer Favorit auf den Derby-Sieg gelten. Sein Mitbesitzer, der bayerische Immobilienhändler Johann Holzapfel, wird seit vielen Jahrzehnten erstmals beim Derby fehlen. Er erlag wenige Tage vor dem Buddenbrock-Rennen einer Krebserkrankung. In seinem Vorlauf trifft Gio Cash auf starke Konkurrenz. Aus Italien reist der von Roberto Vecchione gesteuerte Fiorano an, ferner gehen Django Hill (Michael Nymczyk), Sir Express (Robin Bot) und Sir Robert (Robin Bakker) aussichtsreich in diese Vorprüfung.

Nach den Rennen: Derby-Jährlingsauktion

Weit größer als bei den Hengsten ist einen Tag zuvor, am Sonnabend, 5. August, das Gedränge in den Vorläufen zum Stuten-Derby. In vier Prüfungen gehen 39 Starterinnen an den Ablauf, wobei sich die Lasbekerin Sinfonie (Josef Franzl) sowie die Niederländerin Mose Eagle (Robin Bakker) gute Chancen ausrechnen dürfen. In der zweiten Runde gehen Jacky Hazelaar (Christoph Schwarz) und Pearl Kayz (Michael Nymczyk) leicht favorisiert ins Rennen. In Vorlauf drei darf man auf Karin Walter-Mommerts ELUISE (Michael Nymczyk) ebenso gespannt sein wie die vom Berliner Lokalmatador Thorsten Tietz gesteuerte Reine de Neiges. Die vielleicht besten Aussichten auf den Gesamtsieg hat die von Piet von Pollaert vorbereitete Look of Love, die in Berlin bereits einen überragenden Eindruck hinterlassen hat.

Direkt nach den Vorläufen zum Stutenderby findet am 5. August die 1991 von dem Berliner Rennstallbesitzer Nobert Haesen ins Leben gerufene Derby-Jährlingsauktion statt. Aus den über 80 in den Auktionsring kommenden Jungtieren lässt sich mit sicherem Blick und ein wenig Glück vielleicht auch der Derby-Sieger des Jahre 2026 erwerben. Zumindest an diesem Abend ist die Endellsche Tribüne auf der Trabrennbahn Mariendorf alles andere als ein schlafender Ort.