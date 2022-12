Gipfel für mehr Bewegung: Sport hofft auf Aufbruch Es soll ein Signal des Aufbruchs sein: Ein Bewegungsgipfel in Berlin beschließt ein Maßnahmenpaket, um Kinder und Erwachsene wieder mehr zum Sporttreiben zu ... Christian Hollmann , dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (l), Philipp Lahm Bundesinnenministerin Nancy Faeser beim Bewegungsgipfel in Berlin. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Den Aufschwung am extra platzierten Pauschenpferd brachen Nancy Faeser und Karl Lauterbach ganz schnell lachend ab. Ihr Vorhaben, Deutschland endlich wieder mehr in Bewegung zu bringen, brachten die beiden Bundesminister aber in Berlin mit Nachdruck auf den Weg.