Gislason gibt Gas: Handballer starten WM-Vorbereitung Drei Monate vor der WM beginnt für die deutschen Handballer in dieser Woche die Vorbereitung auf das Turnier. Die anstehenden Duelle mit Schweden und Spanien... Eric Dobias dpa

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason bereitet seine Mannschaft auf die WM vor. Sascha Klahn/dpa

Frankfurt/Main -Alfred Gislason drückte zum Start der deutschen Handballer in die WM-Vorbereitung ordentlich aufs Tempo. Direkt nach dem Frühstück versammelte der Bundestrainer seine Schützlinge am Montag in Frankfurt am Main zum ersten Training.