Gladbach leiht Jordan Siebatcheu von Union Berlin aus

Mönchengladbach -Borussia Mönchengladbach hat Jordan Siebatcheu vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt für die laufende Saison auf Leihbasis zur Borussia, die sich zudem eine Kaufoption sicherte. „Jordan ist ein klassischer Mittelstürmer“, beschreibt Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus den Neuzugang laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag. „Er ist ein Ankerspieler vorne im Zentrum, einer, der Bälle festmachen kann. Ein Bundesliga-erfahrener Mann, der unserer Offensive guttun wird.“

Am Donnerstagvormittag nahm der achtmalige A-Nationalspieler der USA bereits am Training im Borussia-Park teil. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane kennt Siebatcheu noch aus der gemeinsamen Zeit beim Berner Club Young Boys in der Schweiz. Für Union Berlin lief der Angreifer in dieser und der vergangenen Spielzeit insgesamt 32 Mal auf. Dabei gelangen ihm vier Tore.