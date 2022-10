Gladbachs bitteres Aus in Darmstadt plus Verletzungssorgen Für Borussia Mönchengladbach ist im DFB-Pokal in der 2. Runde Schluss. Stattdessen jubelt der SV Darmstadt über den Einzug ins Achtelfinale. Und dann muss Gl... Andreas Schirmer Nils Bastek dpa

Darmstadt -Borussia Mönchengladbach ist an einem bitteren Pokal-Abend an der erwartet komplizierten Hürde SV Darmstadt 98 gescheitert. Beim Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga verlor die Borussia in der 2. Runde mit 1:2 (0:1).