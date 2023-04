Glasner beklagt Frankfurts Abhängigkeit von Kolo Muani

Frankfurt/Main -Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist nach Ansicht von Cheftrainer Oliver Glasner zu abhängig von Toptorjäger Randal Kolo Muani.

„Was unsere Offensive angeht, ist es derzeit so, dass fast nur Kolo Muani die Tore erzielt. Das macht es nicht einfacher. Im Herbst war es auf mehreren Schultern verteilt“, sagte Glasner bei Bild-TV. In Jesper Lindström (verletzt) und Daichi Kamada (seit einigen Wochen im Formtief) seien zwei im Herbst noch häufig erfolgreiche Torschützen nun weggebrochen.

Beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend war Frankreichs Vize-Weltmeister Kolo Muani (24) wieder der Torschütze für die Hessen. Trotz sieben siegloser Bundesliga-Spiele in Serie sieht Glasner die Lage bei der Eintracht nicht nur negativ.

„Wenn man sich die Eintracht ansieht die vergangenen Jahre, ist das die zweitbeste Platzierung. Es ist nicht so, dass wir hier unterperformen. Wir bewegen uns im Top-Bereich, was die Platzierung in der Bundesliga angeht. Ich denke schon, dass vieles sehr gut ist“, sagte der Österreicher. Die letzten Wochen seien allerdings „nicht zufriedenstellend“ verlaufen.