Global Champions Tour: Ehning Dritter in Stockholm

Springreiter Marcus Ehning hat auf der Station der Global Champions Tour in Stockholm den dritten Platz belegt.

Der 49-Jährige aus Borken blieb in dem mit 480 000 Euro dotierten Großen Preis auf Stargold auch im Stechen strafpunktfrei und erzielte die drittbeste Zeit. Schneller als der Team-Olympiasieger von 2000 waren der schwedische Weltmeister Henrik von Eckermann auf King Edward und der Ire Shane Breen auf Haya. Insgesamt hatten es neun Paare ins Stechen geschafft, sechs blieben ohne Fehlerpunkte.

15 Stationen insgesamt

Stockholm war die siebte Etappe der Millionenserie, 15 Stationen sind es in dieser Saison insgesamt. Dazu kommen die Playoffs im November in Prag. Im Juli steht die einzige deutsche Etappe der Tour in Riesenbeck im Kalender.