So etwas lässt man sich als Wettbewerbs-Debütant nicht nehmen, diesen über alle Maßen spannenden Moment der Gruppenauslosung zur Europa League. Da muss man live dabei sein, da reicht kein Fernseherlebnis. Insofern konnte es kaum verwundern, dass auch der 1. FC Union Berlin am Freitag bei der von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) organisierten Veranstaltung im Istanbuler Kongresszentrum mit einer kleinen Delegation zugegen war. Nämlich mit einem Trio, bestehend aus Michael Parensen (Technischer Direktor), Marc Lettau (Stellvertretender Geschäftsführer Profifußball) und Pierre Lüttge, der seit Anfang August den neu eingerichteten Geschäftsbereich Organisation und Verwaltung verantwortet.

Was für ein besonderer Tag für die Köpenicker - und was für ein (Glücks-)Los, denn die Eisernen, die in der Vorsaison schon an der Conference League teilgenommen hatten, bekommen es in der Gruppe D mit Sporting Braga, Malmö FF und dem belgischen Klub Union Saint-Gilloise zu tun. Es kommt also erst mal nicht zum erhofften Gastspiel von Manchester United und Cristiano Ronaldo im Stadion An der Alten Försterei, aber in Anbetracht der Qualität der Gegner und in Anbetracht der Qualität der Eisernen ist ein Fortkommen in die K.-o.-Runde kein Ding der Unmöglichkeit.

„Die Gruppe D ist auf den ersten Blick sehr interessant und abwechslungsreich, es ist aber durchaus auch eine schwere Gruppe. Dennoch besteht für uns die Chance, in der Europa League zu überwintern. Wir werden jedes Spiel genießen und freuen uns auf die anderen Vereine“, erklärte Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball im Klub. Auch Kapitän Christopher brachte sich mit einer Kommentierung ein, sagte: „Für mich ist es eine gute Gruppe, weil die Reiseziele Belgien, Portugal und Schweden sehr schön sind. Malmö ist aufgrund ihrer Fanfreundschaft ebenfalls für alle im Verein interessant.“

Letzter Spieltag der Gruppenphase bereits am 3. November

Als Losfee kam neben dem Ungarn Zoltan Gera auch Karl-Heinz „Charly“ Körbel zum Einsatz, als Repräsentant des Vorjahressiegers Eintracht Frankfurt. Der 67-Jährige machte trotz seiner etwas zu lässigen Schuhwahl (Sneaker) eine gute Figur, brachte einen ziemlich guten Witz ein („In unserer Traditionsmannschaft bin ich immer noch der beste Mann“), der ihm allerdings durch ein Lost in Translation keine Lacher einbrachte.

Wegen der WM in Katar, die am 20. November eröffnet und am 18. Dezember beendet wird, findet der sechste und damit letzte Spieltag der Gruppenphase übrigens bereits am 3. November statt. Das bedeutet eine enorme Belastung für die Profis, aber wenn sich keiner beschwert, macht die Fifa eben was sie will. Die Achtelfinals gehen schließlich in Hin- und Rückspiel am 9. und 16. März über die Bühne. Vielleicht auch mit dem 1. FC Union, was doch wohl keinen mehr überraschen könnte.