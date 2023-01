Glückwünsche von Bruder Richard: Selina Freitag verpasst knapp ihren ersten Sieg

Selina Freitag hat zum Abschluss der Japan-Tour ihren ersten Weltcupsieg nur um Zentimeter verpasst. Die 21-Jährige aus Aue landete im Schneegestöber von Zao knapp hinter Weltcup-Spitzenreiterin Eva Pinkelnig aus Österreich auf Rang zwei, durfte sich aber über das beste Ergebnis ihrer Karriere freuen.

„Ich bin einfach nur richtig, richtig glücklich. Schade, dass es so knapp war bis auf die eins. Aber man muss ja nicht gleich alles verspielen“, sagte Freitag. Auch ihr Bruder, der vor einem Jahr zurückgetretene Ex-Weltmeister Richard Freitag, jubelte mit. „Gratuliere Schwesterherz. Is dat geil oder was?“, schrieb der 31-Jährige bei Instagram.

Selina Freitag fehlen nur 65 Zentimeter zum Sieg

Freitag lag nach einem Sprung auf die Tagesbestweite von 98,5 m schon zur Halbzeit auf Rang zwei, im zweiten Durchgang legte sie noch einmal 98,0 m nach. Zu Pinkelnig (96,0 und 98,5 m) fehlten ihr am Ende nur 1,3 Punkte oder umgerechnet 65 Zentimeter. „Das war ganz knapp am Sieg vorbei, aber zweiter Platz ist sensationell“, sagte Bundestrainer Maximilian Mechler. Anne Odine Ström (Norwegen) lag auf Rang drei bereits deutlich zurück.

Gemeinsam waren Freitag und Althaus am Sonnabend im ersten Super-Team-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte ebenfalls auf das Podest geflogen. Das DSV-Duo sammelte in sechs Sprüngen 581,8 Punkte und holte Rang drei. Der Sieg ging überlegen an Österreich mit Pinkelnig und Chiara Kreuzer (624,6) vor Norwegen (589,3).

Neues Format wird auch bei den Männern eingeführt

In dem neuen Format, das am 11. Februar auch bei den Männern getestet wird, bilden je zwei Athletinnen einer Nation eine Mannschaft. Die Olympia-Zweite Althaus und Freitag lagen schon nach dem ersten und zweiten Durchgang jeweils auf Rang drei und wehrten am Ende auch den Angriff Kanadas (580,5) ab. Freitag, im Einzel am Freitag Vierte, überzeugte mit Flügen auf 92,0, 85,0 und 91,5 m ebenso wie Althaus mit ihren 82,5, 95,0 und 93,0 m. Im Vergleich zu Österreich und den Norwegerinnen Anna Odine Ström und Thea Minyan Björseth reicht das aber nicht.

Der neue Duo-Wettkampf soll vor allem kleineren Nationen, die kein klassisches Vierer-Team stellen können, entgegenkommen. Am Start waren immerhin zwölf Länder, vier mehr als beim letzten Mannschaftsspringen im Februar 2022, darunter China (10.), Rumänien (11.) und die USA (12.). Überzeugt vom neuen Format sind indes noch nicht alle. „Ich glaube, dass es einen Versuch wert ist – aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, da bin ich ganz ehrlich“, hatte der Olympia-Dritte Karl Geiger zum Saisonstart im Podcast „Ski happens“ gesagt: „Ich bin nicht sicher, ob wirklich immer die allerbesten Leute am Start sind.“ Zumindest bei den Frauen traf das am Sonnabend aber zu. Denn im Gesamtweltcup liegt Pinkelnig mit 1016 Punkten vor Althaus (753) an der Spitze und Freitag (509) ist bereits Sechste.