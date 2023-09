Gosens vor Real-Madrid-Spiel: Bloß nicht Angst und Ehrfurcht

Wolfsburg -Nach zwei Bundesliga-Niederlagen nacheinander reist der 1. FC Union Berlin zu seiner Champions-League-Premiere bei Real Madrid am kommenden Mittwoch. Trotz der aktuellen sportlichen Probleme macht Fußball-Nationalspieler Robin Gosens seinem neuen Team Mut für dieses schwere Spiel. „Ehrfurcht und Angst sind genau die beiden Sachen, die wir nicht brauchen“, sagte der 29-Jährige am Samstag nach dem 1:2 (1:2) beim VfL Wolfsburg.

Gosens stand in der vergangenen Saison noch mit Inter Mailand im Champions-League-Finale gegen Manchester City (0:1) und hat auf internationalem Level deutlich mehr Erfahrung als die meisten seiner Berliner Teamkollegen.

„Zwei Dinge sind ganz wichtig: Zum einen, dass man nicht vergisst, das Spiel zu genießen. Das sind einmalige Erfahrungen, auf so einer Bühne im Bernabeu zu spielen. Das darf nicht jeder“, sagte der Linksverteidiger. Zum anderen seien es am Mittwoch in Madrid „90 Minuten Fußball, in denen der kleine Gegner dem großen Gegner auch mal wehtun kann. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele im Fußball.“