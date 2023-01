Gottschalk/Moraes schließen Rallye Dakar als Dritte ab Mit einem unerwarteten dritten Platz im Gesamtklassement haben der Brasilianer Lucas Moraes und sein brandenburgischer Beifahrer Timo Gottschalk ihr Debüt be... dpa

Dschidda -Mit einem unerwarteten dritten Platz im Gesamtklassement haben der Brasilianer Lucas Moraes und sein brandenburgischer Beifahrer Timo Gottschalk ihr Debüt bei dem Langstreckenrennen gekrönt. „Es ist zwar das dritte Mal für mich, nach 2010 und 2011 mit Nasser Al-Attiyah - aber da haben wir, mehr oder weniger, die Erwartungen an uns erfüllt“, sagte Gottschalk im Rückblick auf den zweiten Platz und den Sieg bei der härtesten Langstreckenrallye der Welt, „dieser dritte Platz mit Lucas übertrifft allerdings alle Erwartungen und Ziele - das fühlt sich besonders gut an. Ich könnte kaum stolzer darauf sein, was wir in den vergangenen zwei Wochen erreicht haben.“