Gravenberch „spielt“: Kimmichs Rat an Bayerns Ballklauer Ryan Gravenberch gilt als großes Mittelfeld-Talent. Das Problem des Neuzugangs beim FC Bayern hat prominente Namen: Kimmich, Goretzka, Sabitzer. Aber das Bei... dpa

ARCHIV - Ryan Gravenberch von München in Aktion. Sven Hoppe/dpa

München -Ryan Gravenberch darf sich beim FC Bayern gegen Inter Mailand mal wieder intensiver präsentieren. „Spielt“, antwortete Trainer Julian Nagelsmann in einem Wort auf die Frage, ob der 20 Jahre junge Niederländer zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) in der Allianz Arena spielen werde.