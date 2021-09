Berlin - Auf dem Foto, das Gregor Schlierenzauer zum Karriereende als Skispringer auf Instagram gepostet hat, schaut er sehr entspannt aus. Es ist keine Schanze auf dem Bild zu sehen, kein Schnee, nichts aus seiner bisherigen Leistungssport-Welt. Stattdessen ist Schlierenzauer im lässigen Hemd zu sehen wie er, zwei Finger zum V geformt, am Meer den Sonnenuntergang genießt. Dazu die Worte: „Jedes Ende ist auch ein Anfang.“

Schlierenzauer ist 31 Jahre alt. Er hat lange darum gekämpft, sich selbst erneut an den Punkt zu bringen, an dem er früher als viele seiner Kollegen war. Schon im Winter 2014 hatte er bei der Vierschanzentournee etwas von einem Beobachter, der die hysterischen Auswüchse des von ihm mit ausgelösten, österreichischen Skisprungbooms und die Sprünge der Teamgefährten mit der Distanz eines Athleten sah, der sagen kann: „In meinem Fall werden immer Siege erwartet. Aber man muss am Boden bleiben. Ich bin 23 und ich brauche niemanden etwas zu beweisen.“