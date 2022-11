Große Pläne bei Union: Stadionausbau und Trainingszentrum Präsident Dirk Zingler hat beim Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin große Investitionen angekündigt. Rund 150 Millionen Euro wollen die Köpenicker in den... dpa

ARCHIV - Fans jubeln im Stadion. Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Berlin -Präsident Dirk Zingler hat beim Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin große Investitionen angekündigt. Rund 150 Millionen Euro wollen die Köpenicker in den kommenden Jahren unter anderem in den Ausbau des Stadions An der Alten Försterei und ein neues Trainingszentrum stecken. „Wir stehen vor der größten und wichtigsten Investitionsphase in unserer Geschichte“, sagte Zingler am Montagabend bei der Mitgliederversammlung im Tempodrom. „Ich glaube, wir werden das geilste Stadion in Europa bekommen“, sagte er.