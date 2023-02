Große Union-Rotation: Fünf Änderungen zum Ajax-Duell Union Berlins Trainer Urs Fischer will mit großer Rotation an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Gegen den FC Schalke 04 verändert der Chefcoach der ... dpa

ARCHIV - Trainer Urs Fischer von Union Berlin blickt konzentriert. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer will mit großer Rotation an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Gegen den FC Schalke 04 verändert der Chefcoach der Eisernen heute seine Startformation im Vergleich zum 0:0 in der Europa League bei Ajax Amsterdam gleich auf fünf Positionen. Timo Baumgartl, Christopher Trimmel, Janik Haberer, Niko Gießelmann und Sven Michel stehen im Stadion an der Alten Försterei in der Startformation.