Berliner Sportmomente: Das waren die Höhepunkte des Jahres

Das Sportjahr 2022 hat mal wieder ein dickes Buch mit vielen bunten Kapiteln geschrieben. Eiserne Fußballer, die erneut in Europa spielen, eine Alte Dame, die auf der Intensivstation gesund gepflegt werden soll, oder Basketballer, die sich im eigenen Land in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gespielt haben, sind nur ein Teil der vielen (und nicht komplett zu erzählenden) Geschichten.

Hundebesitzerin des Jahres

Akira ist ein Dackel und hat ziemlich kurze Beine. Akira ist allerdings nicht irgendein Dackel, sondern das Tier, das Gina Lückenkemper das ganze vergangene Jahr über „unfassbar gut getan hat“. Gina Lückenkemper hat etwas längere Beine. Vor allem sind sie sehr schnell, die schnellsten Europas in 2022. Und wenn die Sprinterin des SCC Berlin aufgeregt ist, wenn sie in Bamberg mit der neuen Waschmaschine Wäsche wäscht, wenn sie in Florida trainiert, im Berliner Olympiastadion bei den deutschen Meisterschaften die 100 Meter seit langem mal wieder unter elf Sekunden läuft und im Münchener Olympiastadion dann Europameisterin über 100 Meter und Europameisterin mit der 4x100-Meter-Staffel wird und dabei das ganze Adrenalin und die ganze Überraschung aus sich herausschreit, dann genießt Akira einfach „das Hier und Jetzt mit mir“, sagt die 26 Jahre alte Sprinterin. „Und das ist das, was mir unfassbar gut tut.“ Lückenkemper, für deren Rennen im Sommer viele, viele Zuschauer den Fernseher angeschaltet haben, kann am allerbesten mit Tieren abschalten. Wau.

Krankenpfleger des Jahres

Unter der Webadresse www.make-it-in-germany.com sucht die Bundesregierung etwa so dringend Pflegefachkräfte wie Hertha BSC in diesem Sommer, als sich Präsident Werner Gegenbauer aus dem operativen Geschäft verabschiedet hatte. Dort wollte zunächst der Aufsichtsrat unter dem Motto www.fuchs-du-hast-die-Gunst-gestohlen.de einen gewissen Frank Steffel zum Oberarzt befördern. Doch glücklicherweise hatte sich in Kay Bernstein bereits der perfekte Krankenpfleger in Stellung gebracht, um die Alte Dame Hertha auf der Intensivstation zu hegen.

Krankenpfleger in blauer Jacke: Kay Bernstein möchte Hertha BSC als Präsident aus der Intensivstation befördern. dpa/Britta Pedersen

Die von der Bundesregierung geforderten Deutschkenntnisse (Ha, ho, he) wies Bernstein ebenso nach wie Empathie, Teamfähigkeit und 48-Stunden-Schichten. Sein Visum aus Marzahn wurde in Charlottenburg schnell anerkannt, Vertrauenswürdigkeit hat er auf den Körper tätowiert. Zudem goss er im Krankenzimmer die Pflänzchen der Hoffnung – und schon fand sich Hertha auf der Aufwachstation. Unter Anleitung des sympathischen Bernstein und mit dem US-Serum 777 fit gespritzt, macht sich die Alte Dame sicher bald in vordere Tabellenregionen auf.

Stehplatz des Jahres

Der Unioner steht gern. Selbst dort, wo man sitzen kann, sieht man die Eisernen in ihrer wahren Größe. In Zeiten, in denen der Mensch große Teile seines Lebens sitzend oder liegend verbringt, hat das Stehen auch einen gesundheitsfördernden Effekt. Auf den Trichter sind offensichtlich auch die Entscheider bei der Uefa gekommen. Kurz vor dem Start der internationalen Wettbewerbe der Saison 2022/23 ließen sie im Rahmen eines Pilotprojektes Stehplätze in Stadien zu und ermöglichten dem 1. FC Union Berlin zugleich ein historisches Ereignis: europäischer Fußball im Stadion An der Alten Försterei.

Fußball, wo er für die Fans des 1. FC Union Berlin hingehört: auf die Stehplätze des Stadions An der Alten Försterei. Imago/Matthias Koch

„Fußball, wo er hingehört“, wie die Fans es auf großen Buchstaben so treffend vor dem Spiel gegen Royale Union Saint-Gilloise beschrieben. Noch nie zuvor in ihrer Vereinsgeschichte hatten die Eisernen in ihrer Heimstätte europäisch spielen dürfen, zuletzt mussten sie in das ungeliebte, weil mit zahlreichen und ungesunden Sitzschalen bestückte Olympiastadion ausweichen. Nun wolle man Überzeugungsarbeit für Fußballstadien mit vielen Stehplätzen leisten, wie Union-Präsident Dirk Zingler sagte: „Wir wollen den anderen Vereinen zeigen: Fußball im Stehen macht Spaß.“ Und ist gesund.

Trainingspartner des Jahres

„Grenzen verschieben, Menschen inspirieren“, das, sagte der Kenianer Eliud Kipchoge, sei sein Antrieb beim Marathonlauf. Nun, als er dieses Mal rannte, waren manche Berliner längst inspiriert von der Idee, die Wahl zum Abgeordnetenahaus könne wiederholt werden. Im Jahr zuvor hatten sich da ja gewisse Grenzen verschoben – was die Warteschlangen vor den Wahllokalen und das Nichtvorhandensein von Stimmzetteln betraf. In diesem September jedoch erreichte Kipchoge nach dem Startschuss von Franziska Giffey in 2:01:09 Stunden eine neue Weltrekordzeit. Lange hatte es so ausgesehen, als könne der 37-Jährige sogar unter der Zwei-Stunden-Marke bleiben – eine utopische Zeit, verglichen mit der Wartedauer in den Berliner Wahllokalschlangen. Wie das so ist mit Grenzen, kann vielleicht Philemon Kacheran näher erläutern. Er ist Kipchoges Trainingspartner. Allerdings sind die letzten Ergebnisse dieses Sportlers so hinterfragbar wie die der letzten Berliner Abgeordnetenhauswahl: Wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln steht der Kenianer derzeit, was Marathonrennen anbetrifft, für drei Jahre in der Warteschlange.

Fernsehauftritt des Jahres

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat nicht erst bei der WM in Katar Sympathiepunkte eingebüßt. Wen würde es da also stören, wenn die Europameisterschaft 2024 nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen, sondern nur noch bei einem Streaminganbieter zu sehen sein würde. Nein, so tief kann das Ansehen „Der Mannschaft“ gar nicht sinken, als dass ein solches Desinteresse der deutschen Fernsehlandschaft nicht für gewaltigen Gegenwind sorgen würde. Eine Europameisterschaft im eigenen Land und kein Sender interessiert sich dafür? Nein, das gibt es nicht. Doch, gibt es schon. Und damit herzlich willkommen in der Welt des Basketballs.

Franz Wagner und die deutschen Basketballer hatten bei der Basketball-EM in Deutschland nicht nur Spaß, sondern konnten auch die Bronzemedaille gewinnen. Imago/Camera4+

Da waren also im September in Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic drei aktuelle Superstars ihres Sports in Berlin zu Gast, da spielte die deutsche Mannschaft um den Berliner Franz Wagner um eine Medaille und da trat Dirk Nowitzki, Deutschlands bester Basketballer aller Zeiten, als Botschafter dieser EM auf und kein TV-Sender wollte diese Botschaften übermitteln. Bloß gut, dass RTL rechtzeitig aufgefallen ist, dass der Sender in Frank Buschmann einen Kommentatoren im Portfolio hat, der nicht nur durch einen Parcours rennende Hunde, sondern vor allem Basketballspiele emotional begleiten kann. Drei deutsche Spiele auf dem Weg zu Bronze wurden von den Fans mit hohen Einschaltquoten honoriert.

Monobob des Jahres

Bis zu ihrem Karriereende in diesem Jahr hat sich Mariama Jamanka für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Bobsport eingesetzt. Zum Wettbewerb im Zweierbob wünschten sich die Frauen eine zweite Disziplin. Mit dem, was am Ende herauskam, aber zeigte sich die in Berlin geborene Bobpilotin aber nur bedingt zufrieden – statt des gewünschten Viererbob-Wettbewerbs wurde die Disziplin im Monobob in das Programm der Frauen aufgenommen. „Man darf jetzt nicht sagen, das Ziel ist erreicht, nur weil man eine zweite Disziplin eingeführt hat“, sagte Jamanka in einer ersten Reaktion und lieferte prompt die Begründung hinterher: „Beim Viererbob gibt es vier Medaillen, beim Monobob eine.“

Hat den Bob-Helm an den Nagel gehängt: Mariama Jamanka. dpa/Caroline Seidel

Dass es in ihrem letzten Winter dann ausgerechnet im neuen Wettbewerb aus sportlicher Sicht mit Gold bei der Europameisterschaft für sie so gut lief, ließ den Ärger freilich für den Moment vergessen. Verpufft war diese Freude aber bereits wenige Tage später nach den Olympischen Spielen und ihrem Auftritt mit dem nicht gewünschten Solo-Gerät – im ersten Durchgang fast gestürzt, am Ende nur Platz 17. Bloß gut, dass es da noch die Teamvariante Zweierbob gab. Dort konnte die Berlinerin ihren Titel von 2018 zwar nicht verteidigen, mit Silber aber ein tolles Karriereende feiern. Der Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern endet damit aber sicher nicht.