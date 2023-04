Grün-Geflüster: Fakten und Buntes zum 87. Golf-Masters In Augusta prallen zwei Golf-Welten aufeinander. Der Superstar gibt sich an der Magnolia Lane wieder die Ehre. Der Altmeister feiert ein Jubiläum. Es gibt vi... dpa

Tiger Woods aus den USA traininert im Augusta National Golf Club. Er gehört in diesem Jahr nicht zu den Favoriten auf den Titel. Charlie Riedel/AP

Augusta -Im Augusta National Golf Club ist wieder die gesamte Golf-Elite um Superstar Tiger Woods versammelt. 88 Spieler machen beim Masters von heute an Jagd auf das legendäre grüne Sieger-Jackett. Zum ersten Mal in der Geschichte des traditionsreichen Turniers sind auch 18 Spieler der LIV-Tour am Start und treffen dort auf ihre Ex-Kollegen der PGA-Tour und DP World Tour. Das Wichtigste rund um die 87. Auflage des prestigeträchtigen Major-Turniers in Augusta: