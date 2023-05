Guardiola: Champions-League-Sieg für Man City noch weit weg

Manchester -Trainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat seine Spieler vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid gewarnt.

„Die Leute sagen, wir sind nah dran. Ich glaube, wir sind noch weit weg“, sagte Guardiola. „Die Spiele, die jetzt kommen, sind die schwersten.“ Das Hinspiel in Madrid war 1:1 ausgegangen.

Auf die Frage nach einem Favoriten auf den Titel in der Königsklasse äußerte sich der Coach zurückhaltend. „Das Team, was den Titel verdient, gewinnt hoffentlich.“ Der 52-Jährige, der mit seiner Mannschaft am kommenden Wochenende die Meisterschaft in der Premier League perfekt machen kann, räumte ein, dass die Sehnsucht nach der Champions-League-Trophäe bei den Cityzens besonders groß ist.

„Natürlich wollen wir den Titel sehnsüchtig“

„Natürlich können wir nicht abstreiten, dass wir alle Titel bis auf diesen gewonnen haben. Natürlich wollen wir den“, sagte Guardiola. „Es ist die nächste Gelegenheit, nachdem wir vor zwei Jahren das Finale gegen Chelsea verloren haben und im letzten Jahr (das Halbfinale) gegen Madrid. Natürlich wollen wir den Titel sehnsüchtig.“

Eine Verpflichtung zum Titelgewinn gegenüber den reichen Clubinhabern aus Abu Dhabi sieht der Trainer allerdings nicht. „Als ich den Vertrag hier vor sieben Jahren unterschrieben habe, haben sie mir nicht gesagt, dass ich die Champions League gewinnen muss“, stellte der Coach klar. Er sei geholt worden, um mit dem Team sein Bestes zu geben. Dasselbe gelte für die Spieler. „Die Spieler schulden uns gar nichts, weil sie in der Vergangenheit alles gegeben haben.“