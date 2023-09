Gündogan bedankt sich bei Flick: „Super Mensch & Trainer“

Berlin -Ilkay Gündogan hat den am Sonntag freigestellten Fußball-Bundestrainer Hansi Flick trotz dessen schlechter Bilanz gelobt. „Danke für die gemeinsame Zeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Zusammenarbeit, Hansi. Du bist ein super Mensch & Trainer“, schrieb der erst vor wenigen Tagen von Flick zum Kapitän ernannte Gündogan am späten Sonntagabend in den sozialen Medien.

„Es ist sehr schade, dass wir als Mannschaft dein großes Vertrauen in uns nicht zurückzahlen konnten!“, teilte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Barcelona zudem mit. „Wir werden als Team weiter versuchen, zu lernen, um stärker zurückzukommen für eine erfolgreiche Heim-EM 2024 - auch für dich! Ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste!“

Der Deutsche Fußball-Bund hatte sich am Sonntag von dem 58-jährigen Flick getrennt. Der Verband zog damit die Konsequenzen nach dem 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan. Beim nächsten Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) werden Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Auswahl interimsweise betreuen.