Günstiges Pokal-Los für die Berlin Volleys

Berlin (dpa). Die Berlin Volleys haben für das Viertelfinale im deutschen Volleyball-Pokal eine leichte Aufgabe erwischt. Der Cupverteidiger und deutsche Meister muss am 18. oder 19. November beim Zweitligisten Blue Volleys Gotha antreten. Das ergab die Auslosung am Montag. -Als Favorit gehen auch die Frauen des SC Potsdam am 22. November in ihr Viertelfinal-Heimspiel gegen den Bundesliga-Rivalen VC Wiesbaden.