„Gürtel enger schnallen“: Hertha peilt Schwarze Null an Sportlich hat Hertha zum Jahresabschluss für einen Hoffnungsschimmer gesorgt. Dafür wurden die Mitglieder auf einen strammen wirtschaftlichen Kurs eingestimmt. dpa

Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich. Andreas Gora/dpa

Berlin -Fußball-Bundesligist Hertha BSC will trotz eines negativen Jahresergebnisses in hoher zweistelliger Millionenhöhe mittelfristig Erfolge erzielen. „Wir wollen in den nächsten zwei, drei Saisons uns substanziell kurz- und mittelfristig verbessern und eine Schwarze Null im Jahresergebnis anstreben“, sagte Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in Berlin. Zuvor hatte der 58-Jährige den 1551 anwesenden Mitgliedern ein negatives Jahresergebnis der vom Stammverein ausgegliederten Hertha BSC GmbH & Co. KGaA von 79,8 Millionen Euro zum Stichtag 30. Juni 2022 verkünden müssen.