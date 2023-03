Gute Chance in Freiburg: Plattenhardt will auswärts punkten Kapitän Marvin Plattenhardt von Hertha BSC will die Auswärtsbilanz seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga für den Saisonendspurt aufpolieren. „Wir müsse... dpa

ARCHIV - Herthas Marvin Plattenhardt (l) gegen Gladbachs Marcus Thuram. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Kapitän Marvin Plattenhardt von Hertha BSC will die Auswärtsbilanz seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga für den Saisonendspurt aufpolieren. „Wir müssen auswärts den Switch finden. Aber je länger die Serie geht, um so größer ist die Chance, sie zu beenden“, sagte der 31-Jährige in einer Medienrunde nach dem Training am Mittwoch, „in Freiburg haben wir eine gute Chance und da wollen wir punkten.“ Hertha hat in den bisherigen zwölf Auswärtsspielen einen Sieg und ein Remis erkämpft und muss am 26. Spieltag beim Vierten SC Freiburg antreten, der in zwölf Heimspielen neben acht Siegen auch drei Remis und eine Niederlage verzeichnet.