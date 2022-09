Haaland und Mbappé von Rekord zu Rekord: „Ich liebe es“ Was gibt es zu Erling Haaland noch zu sagen? Außer, dass er trifft und trifft und trifft? Zum Beispiel, dass er in der Champions League so schnell wie nieman... dpa

dpatopbilder - Erling Haaland jubelt über sein Tor zum 3:0 für Manchester City gegen FC Sevilla Jose Breton/AP/dpa

Sevilla -Was gibt es zu Erling Haaland noch zu sagen? Außer, dass er trifft und trifft und trifft? Zum Beispiel, dass er in der Champions League so schnell wie niemand zuvor trifft.