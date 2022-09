Haberer genießt die Tabellenführung: „Fühlt sich schön an“ Bei Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin wird derzeit im Training viel gelacht. Den Platz an der Sonne im deutschen Oberhaus genießt auch Janik Habere... dpa

Berlin -Bei Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin wird derzeit im Training viel gelacht. Den Platz an der Sonne im deutschen Oberhaus genießt auch Janik Haberer. „Es fühlt sich schön an im Moment“, sagte der Mittelfeldmann am Mittwoch in einer Medienrunde. Haberer kam im Sommer nach sechs Jahren beim Ligakonkurrenten SC Freiburg ablösefrei in die Hauptstadt, nachdem er im Breisgau unter Trainer Christian Streich nicht mehr so viel Spielpraxis erhalten hatte.