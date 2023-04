Haberer über Unions Ambitionen: „Man hat natürlich Hunger“ Auch wenn die Chance auf die Champions League groß ist, will Union Berlin das Saisonziel noch nicht ein zweites Mal nach oben korrigieren. „Man hat natürlich... dpa

Berlin -Auch wenn die Chance auf die Champions League groß ist, will Union Berlin das Saisonziel noch nicht ein zweites Mal nach oben korrigieren. „Man hat natürlich Hunger. Man will da oben unbedingt bleiben, so erfolgreich wie möglich sein“, sagte Mittelfeldspieler Janik Haberer vor dem Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir wollen uns für das internationale Geschäft qualifizieren. Das ist kein Geheimnis. Allerdings muss man die Kirche im Dorf lassen und sagen, dass wir hundert Prozent abliefern müssen, damit wir eine Chance haben, Spiele zu gewinnen. Wenn das nicht der Fall ist, verlieren wir die Spiele“, sagte der 29-Jährige.