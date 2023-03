Haga gewinnt 50-km-Rennen am Holmenkollen - Carl 15. Ragnhild Haga hat das 50-Kilometer-Rennen der Skilangläuferinnen am berühmten Holmenkollen in Oslo gewonnen. Die Norwegerin siegte in der freien Technik knap... dpa

Oslo -Ragnhild Haga hat das 50-Kilometer-Rennen der Skilangläuferinnen am berühmten Holmenkollen in Oslo gewonnen. Die Norwegerin siegte in der freien Technik knapp und auf den letzten Metern vor ihrer Landsfrau Astrid Oeyre Slind und der Amerikanerin Jessica Diggins.