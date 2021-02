Berlin/Rotterdam - Das letzte Turnier mit der Wasserball-Nationalmannschaft ist für Hagen Stamm eines gewesen, bei dem überall Flaschen mit Desinfektionsmitteln standen und bei dem im Zwem Centrum von Rotterdam zum „Covid Sneltest“ gebeten wurde. Das Gruppenspiel, das Deutschland am Donnerstag 8:22 gegen Kroatien verlor, war Stamms letzte Partie als Bundestrainer. Und die Enttäuschung, dass seine Mannschaft bei dem Qualifikationsturnier die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verpasst hatte, ließ sich nicht wegdesinfizieren. Nicht bei dem Berliner, nicht bei seinen Wasserballern. Schon nach den Niederlagen gegen Gastgeber Niederlande, Frankreich, Russland und Rumänien war klar: Sie können zum dritten Mal nach 2012 und 2016 die Sommerspiele nur im Fernsehen verfolgen – wenn sie überhaupt stattfinden.

„Ich sitze gerade hier im Hotelzimmer und denke über Wasserball nach“, sagte Stamm ein paar Stunden, nachdem die vierte Niederlage in vier Tagen kein Hintertürchen nach Tokio mehr offengelassen hatte. Die Stimme des 60-Jährigen klang wirklich nachdenklich, ganz anders als ein paar Tage zuvor, als er Erdnüsse kauend von einer Qualifikationschance von 10 bis 20 Prozent gesprochen, aber trotzdem an ein Happy End in Rotterdam geglaubt hatte.

Ist es jetzt ein trauriges Bundestrainer-Ende für ihn? Stamm sagt: „Um mich geht es nicht. Es ist traurig für alle, die ihr letztes Spiel in der Nationalmannschaft haben. Ich hätte gern aus den sechs Wochen Einsatz mehr rausgeholt. Die Jungs haben in der Blase in Warendorf auf vieles verzichtet. Julian Real und Hannes Schulz haben ihre Frauen allein gelassen, die im März Geburtstermin haben. Manche von ihnen werden aufhören. Mit tut’s um die Jungs leid. Aber wir waren einfach nicht gut.“

Deutschlands Wasserballern fehlt die Spielpraxis

Die Pandemie hat aus der Olympiaqualifikation eine Lotterie gemacht. So sieht es Stamm. So werden es in den kommenden Wochen viele andere Trainer, viele weitere Athleten auch in anderen Sportarten sehen. So wurde die Türkei wegen Corona-Fällen ganz vom Turnier ausgeschlossen. Stamm musste voriges Jahr drei Team-Lehrgänge absagen. Vier seiner besten und erfahrensten Spieler, mit denen er beim Word Cup 2018 die WM-Qualifikation schaffte, Deutschland wieder näher an die Weltspitze heranführte und mit denen er bei der WM 2019 in Südkorea einen hervorragenden achten Platz erkämpft hatte, sagten dem Sport nach der Olympiaverschiebung Adieu.

Die Wasserball-Bundesliga wurde nach den Finals Anfang September und dem Pokal-Endspiel nicht neu gestartet. So hatten die Nationalspieler nur die sechs Wochen in der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf als Vorbereitung. Spielpraxis fehlte den muskulösen Kerls. Anders als etwa den Franzosen, die in den vergangenen Wochen zwölf Ligaspiele absolviert hatten. Die Deutschen kamen nicht hinein in den Wettkampfmodus. „Die ganze Saison war eine einzige Lotterie“, sagt Stamm. „Für uns sind die falschen Zahlen gekommen.“

Hagen Stamm schließt Rücktritt vom Rücktritt aus

Als Spieler hat Stamm 1984 in Los Angeles Olympiabronze gewonnen. In den 1980er-Jahren war er WM-Dritter, zweimal Europameister. 2000 wurde er Bundestrainer und führte die Nationalmannschaft 2004 in Athen auf Rang fünf. Als Deutschland 2012 an der Olympiaqualifikation scheiterte, trat der Mann aus Britz, der noch immer Präsident der Wasserfreunde Spandau 04 ist und in Hoppegarten einen Fahrradgroßhandel leitet, zurück. Im November 2016 übernahm Mr. Wasserball interimsweise wieder, um ab 2017 wieder offiziell Bundestrainer zu sein. Bis zu Olympia. Eigentlich.

Noch einen Rücktritt vom Rücktritt schließt Stamm aus. Er hat ein halbes Jahrhundert dem Wasserball gewidmet. Sein Sohn Marco ist 32, vielleicht spielt er weiter. Sein Schwiegersohn Marc Politze, ehemals Kapitän bei Spandau 04 und im Nationalteam, assistiert ihm im Fahrradhandel. „Ich habe meine Familie, ich bin dreifacher Opa, in der Firma warten sie darauf, dass ich wiederkomme“, sagt Stamm. Er fällt in kein Loch.

Mein Nachfolger übernimmt keinen Scherbenhaufen. Hagen Stamm

Als Bundestrainer müssen andere ran. „Es waren jetzt vier, fünf, sechs junge Leute im Trainingsprozess dabei, die machen Mut. Die machen Freude“, sagt Stamm, „mein Nachfolger übernimmt keinen Scherbenhaufen.“ Der Nachfolger kann sich darauf verlassen, dass Klubs wie Spandau 04 und Waspo 98 Hannover, die international Anschluss halten, weiter Nationalspieler ausbilden. Stamm wünscht sich sich ein drittes, viertes Topteam in Deutschland. Eine breitere Basis in der Jugendarbeit. Und dass bei der finanziellen Zuteilung für die Sparte Wasserball im kommenden Olympiazyklus die erfolgreichen drei Jahre seiner zweiten Amtszeit berücksichtigt werden – und nicht nur die Corona-Lotterie von Rotterdam.