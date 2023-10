Hainer: Kimmich soll Karriere beim FC Bayern beenden

München -Der FC Bayern München hat Interesse an einer Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich signalisiert.

„Natürlich wollen wir ihn so lange wie möglich für uns am Ball sehen und werden ihm das auch in den Vertragsgesprächen vermitteln. Joshua Kimmich steht für den FC Bayern - uns gefällt, dass er immer Verantwortung übernimmt und vorangeht“, zititierte die „Sport Bild“ Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Kimmich spiele bereits die neunte Saison für den deutschen Fußball-Rekordmeister und bewege sich damit „in stolzen Regionen von Klubgrößen wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller oder Manuel Neuer“. „Er ist einer unserer Kapitäne und einer dieser Spielertypen, die einem Team die Richtung vorgeben“, sagte Hainer. „Ich würde mir wünschen, er beendet hier bei uns seine Karriere - aber das eines fernen Tages.“

Kimmich war 2015 von RB Leipzig nach München gewechselt. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2025. Einen ablösefreien Wechsel soll der Club unbedingt verhindern wollen, eine Verlängerung mit Kimmich oder ein Abschied im kommenden Sommer seien die beiden einzigen Optionen, hieß es in dem Bericht.