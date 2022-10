Hamann verzichtet auf Konter gegen Klopp Berlin (dpa) Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann will sich auf keinen verbalen Schlagabtausch mit Jürgen Klopp einlassen. dpa

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann will einen Konflikt mit Jürgen Klopp vermeiden. Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin (dpa) Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann will sich auf keinen verbalen Schlagabtausch mit Jürgen Klopp einlassen. -„Ich belasse es beim Fachlichen und Sachlichen. Ich will mich nicht irgendwo hinbegeben, wo es nicht mehr seriös ist“, schrieb der 49-Jährige in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky: „Ich habe seine Aussagen zur Kenntnis genommen, und wenn er denkt, dass er das sagen muss, dann soll er es machen. Ich will gar nichts interpretieren, das steht mit nicht zu. Er muss selbst wissen, wie er mit den Leuten spricht.“