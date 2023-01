Hamlin jubelt im Krankenbett nach Bills-Sieg Die Buffalo Bills gewinnen in ihrem ersten NFL-Spiel nach dem Herzstillstand von Damar Hamlin gegen die New England Patriots. Der Verteidiger verfolgt die Pa... dpa

Orchard Park -Damar Hamlin lag mit Baseball-Kappe und dem T-Shirt mit der Aufschrift „Love for Damar“ in seinem Krankenbett und formte mit den Händen ein Herz. „Gametime“, postete er über das Foto. Spiel eins nach seinem Herzstillstand vor knapp einer Woche. Und seine Buffalo Bills schafften an einem erneut emotionalen Abend einen 35:23-Erfolg in der National Football League gegen die New England Patriots.