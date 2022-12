Großfamilie als Energiequelle: Alfred Gislason tankt Kraft und Liebe

Die Zeit mit seinen Liebsten zwischen Weihnachten und Neujahr ist Alfred Gislason heilig. „Die Oma, die immer das ganze Weihnachtsfest geleitet und mit Leben gefüllt hat, ist nicht mehr da“, erzählt der Handball-Bundestrainer und schaut nachdenklich auf die Kerze auf dem Tisch: „Gerade jetzt ist es für uns alle in der Familie, auch für meine Kinder und Enkelkinder, extrem wichtig, zusammen zu sein.“

Während seine Nationalspieler den letzten Bundesliga-Spieltag vor der WM-Pause bestritten haben, lädt Gislason in der Heimat die Akkus auf. Liebe und Kraft bei und mit der Familie zu tanken, das hat für ihn einen ganz besonderen Stellenwert. Zum Jahresausklang lässt der Isländer die „verrückteste“ Zeit seiner über 40-jährigen Handball-Karriere Revue passieren und gibt kurz vor dem Turnier in Polen und Schweden tiefe Einblicke in sein Seelenleben.

Corona hat Alfred Gislason die Arbeit erschwert

„Ohne Frage. Das war teilweise völlig irre. Ich habe bis jetzt nichts Normales miterlebt“, sagt Gislason im Interview über seine bisherige Zeit als DHB-Coach. Seit seiner Amtsübernahme im Frühjahr 2020 standen alle drei Turniere unter großem Corona-Einfluss mit dem Höhepunkt der EM im vergangenen Jahr, als im Laufe des Turniers 16 (!) Spieler ausfielen. „Ich sehne mich nach einem normalen Turnier“, so Gislason. „Es wäre schön, wenn alle Mannschaften diesmal mit kompletten Teams auflaufen könnten und es keinen Corona-Alarm mehr geben würde. Man hatte eine Weile ja schon richtig Hornhaut in Hals und Rachen gehabt vom mehrmaligen Testen am Tag. Das hat gereicht fürs Leben.“

Trotz aller Turbulenzen war und ist der Handball für den langjährigen Bundesligatrainer aber auch immer eine wichtige Energiequelle. Vor allem in der Zeit nach dem Tod seiner geliebten Frau Kara vor anderthalb Jahren sei ihm die große Bedeutung des Sports sehr bewusst geworden.

„In dieser Zeit war Handball sehr wichtig für mich. Meine Frau hat ja auch gewollt, dass ich weitermache“, sagte Gislason. „Gerade wenn man eng mit jungen Leuten arbeitet, hält einen das auf Trab und am Leben. Es macht das Leben schön, wenn man junge Leute in ihrem Sport und auf ihrem Lebensweg weiterbringen kann. Es ist alles anders gekommen, als ich dachte, aber das Leben geht weiter. Und mir geht es persönlich inzwischen wieder sehr gut.“

Das liegt auch an seiner Großfamilie, seinen Eltern, seinen Kindern und seinen vier Enkelkindern, zu denen Gislason eine innige Beziehung pflegt. Da kommt es nicht von ungefähr, dass die Liebsten in der isländischen Heimat am Fernseher mitfiebern, wenn Sohn, Vater und Großvater Alfred mit Deutschland bei großen Turnieren aufläuft. „Meine Enkel haben alle Deutschland-Trikots mit ihren Namen drauf und sind alle sehr große Deutschland-Fans“, sagt Gislason und lächelt: „Schwierig wird es nur, wenn der Gegner wie Anfang Januar Island heißt. Da denke ich aber, dass sie am Ende trotzdem eher zu Opa stehen würden.“

Genau wie ein Leben ohne Großfamilie kann und will sich Gislason auch ein Leben ohne Handball nicht vorstellen. An ein mögliches Karriereende verschwendet der 63-Jährige noch keinen Gedanken. „Ich hoffe natürlich auf leichtere Zeiten ohne Corona und mit mehr Konzentration auf das Wesentliche. Aber ich habe nach wie vor einfach so viel Spaß daran“, sagt Gislason. „Die Arbeit beim DHB macht mir Spaß. Ich habe keinen Plan, das sein zu lassen.“

Gislason möchte als Bundestrainer auch über 2024 hinaus weitermachen

Gislasons Vertrag beim Deutschen Handball-Bund (DHB) läuft noch bis nach den Olympischen Spielen 2024. Doch solange er die Kraft spüre, so Gislason, „und glaube, dass ich etwas vermitteln kann, werde ich weitermachen. Der Handball wird mich nicht so schnell los.“

Was er sich für das Jahr 2023 wünscht? Erfolg mit dem deutschen Team bei der WM natürlich. Weitaus wichtiger ist Gislason aber etwas anderes. „Ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie wichtig Gesundheit für jeden Einzelnen ist“, sagt er: „Deswegen wünsche ich meinem engen Freundeskreis und meiner Familie vor allem, dass sie gesund bleiben.“ Er nutzt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr auch für das eigene körperliche Wohl. Da seine Knie das Joggen nicht mehr so richtig mitmachen, kämpfe er nach eigener Aussage im Schwimmbad gegen die überschüssigen Weihnachtskalorien an.

Mit Beginn des neuen Jahres hofft der Bundestrainer, dass auch seine nominierten Spieler fit geblieben sind und sich keine Verletzungen zugezogen haben. Denn natürlich hat Alfred Gislason auch auf anderen Ebenen ein paar Wünsche für 2023: „Sportlich wollen wir so weit wie möglich kommen bei der WM. Ich hoffe, dass wir nach dem Turnier sagen können, dass wir ordentlich vorangekommen sind und ein wirklich gutes Turnier gespielt haben. Wir wollen rausgehen aus dem Turnier und stolz auf und zufrieden mit uns sein können. Global betrachtet hoffe ich, dass die politische Situation in Europa und in der Welt sich beruhigt, dass man einen Kompromiss findet und wieder zu irgendeiner Normalität übergehen kann.“