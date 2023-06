Matchwinner mit ausgekugelter Schulter: SC Magdeburg im Partyrausch

Für den grün-roten Partymarathon mobilisierte Gisli Kristjansson seine letzten Kräfte. Immer wieder wuchtete der schwer gezeichnete Matchwinner des SC Magdeburg die riesige Champions-League-Trophäe in die Höhe. Mit links. Der rechte Arm hing schlaff herunter. „Das sind Geschichten, die einfach nur der Sport schreibt. Das werde ich noch meinen Enkeln erzählen“, sagte Trainer Bennet Wiegert über Kristjanssons irres Königsklassen-Wochenende – das für die phänomenale Leistung des SCM stand. Trotz ausgekugelter Schulter des rechten Wurfarms hatte Kristjansson sein Team unter Schmerzen auf Europas Handball-Thron geführt.

Selten passt der Begriff Mentalitätsmonster besser als für das, was die Magdeburger beim Final Four am Wochenende in Köln ablieferten. Auf der nächtlichen Rückfahrt von Köln stimmten sich Wiegert, Kristjansson und all die anderen Magdeburger Champions-League-Sieger auf den Rathausempfang in der Heimat ein. „Solche Emotionen habe ich noch nie erlebt. Es ist ein geiler Moment. Einer der besten in meinem ganzen Leben“, schwärmte Matchwinner Kristjansson nach dem 30:29 (26:26, 13:15) nach Verlängerung im Final-Krimi gegen Kielce.

Bundestrainer Gislason nennt SC Magdeburg „effektivste Mannschaft der Welt“

Schon 2002, als der SCM unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason als erste deutsche Mannschaft in der Königsklasse triumphierte, stand Wiegert als Spieler auf dem Feld. 21 Jahre später war dem Meistertrainer von 2022 der Stolz ins Gesicht geschrieben. Mit dem Triumph katapultierte sich der Magdeburger in eine Reihe mit Talant Duschebajew, Carlos Ortega, Roberto Garcia Parrondo und Flip Jicha, denen zuvor dasselbe Kunststück als Spieler und Trainer gelungen war.

Gislason huldigte seinen „Erben“, Magdeburg sei „derzeit die effektivste Mannschaft der Welt“. Nach dem Titel in der European League (2021) und der Meisterschaft (2022) setzte der Klub eine beachtliche Entwicklung fort.

Außergewöhnlich war die Geschichte von Gisli Kristjansson. Im Halbfinale gegen den FC Barcelona hatte sich der Isländer die Schulter ausgekugelt, war minutenlang behandelt worden, ehe er 24 Stunden später wieder auf dem Feld ackerte – und beim 30:29 nach Verlängerung gegen Kielce zum X-Faktor wurde.

„Ich weiß nicht, wie viele Schmerzmittel ich in meiner Schulter habe“, schilderte der 23-Jährige, der unlängst zum wertvollsten Spieler der Bundesligasaison gewählt wurde. Am Sonntagvormittag hatte der SCM eine Halle gefunden, wo Kristjansson seine Belastungsgrenze austestete. Schließlich überredete er Wiegert, ihn in den Finalkader aufzunehmen. „Ich war eigentlich nicht dafür, das zu machen, aber wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, ‚Das ist vielleicht das größte Spiel meiner Karriere‘, dann kann ich ihm das nicht verwehren“, verriet Wiegert später.