Die Füchse Berlin und Frisch Auf Göppingen kämpfen am Wochenende um den Titel der European League. Vor dem Final Four ging es aber auch um Stefan Kretzschmar.

Die Füchse Berlin kämpfen um ihre letzte Titelchance, Frisch Auf Göppingen könnte zum Rekordsieger aufsteigen: Beim Final Four in der European League spielen am Wochenende zwei Teams um den guten Ruf des deutschen Handballs – doch die Schlagzeilen gehörten vor der Jagd nach dem verlorenen Pott wieder einmal Bob Hanning.

Statt vor dem Showdown in Flensburg die Chancen auf ein deutsches Traumfinale am Sonntag (18 Uhr, DAZN) auszuloten oder über die Möglichkeit zu sprechen, den Pokal nach dem letztjährigen Triumph von Lissabon (gegen Magdeburg) zurück nach Deutschland zu holen, sorgte der Füchse-Geschäftsführer mit Aussagen zu Stefan Kretzschmar für Aufsehen. Das Halbfinale der Berliner am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Montpellier rückte genau wie die anschließende Partie Göppingens gegen die Spanier von Granollers (18 Uhr) erst mal in den Hintergrund.

Bob Hanning kennt keinen Besseren als Stefan Kretzschmar

In der schwelenden Debatte um die Installation eines Teammanagers für die Nationalmannschaft schlug Hanning in einem FAZ-Interview ausgerechnet seinen leitenden Angestellten für das Amt vor. „Kretzschmar wäre eine Ausnahmelösung“, sagte Hanning und lieferte seine Begründung gleich mit: „Weil er über allem steht. Der hat Aufsichtsrat gemacht zehn Jahre lang, der hat Vorstand Sport gemacht, der hat Nationalmannschaft gemacht, der kann die Medien bedienen, jetzt frage ich: Nenn mir einen Besseren!“

Mit Blick auf die Heim-EM im Januar 2024 hatte es zuletzt Diskussionen um die Ausrichtung des DHB-Teams gegeben. Ligapräsident Schwenker äußerte „die klare Forderung“ seitens der Liga, „dass sich die Nationalmannschaft so aufstellen sollte wie ein Bundesligaklub. Mit einem breiten Staff und einem gut vernetzten und kommunikativen Manager.“

Diese Rolle traut Hanning vor allem einem zu: Stefan Kretzschmar. Dass der umtriebige Manager damit einen Baumeister des Berliner Wegs verlieren könnte, ist ihm klar. Doch der Verband stehe für ihn „über allem“. Er sei „so glücklich“ mit Kretzschmar, sagte Hanning: „Aber für den DHB und den Handball gibt es keine bessere Lösung. Weil es eine Lösung wäre, die die Sportart zielgerichtet nach vorn bringt.“

Füchse Berlin wollen ein versöhnliches Saisonende

Am Wochenende gilt der Fokus aber erst einmal dem Endrundenturnier im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb hinter der Champions League. Göppingen, das die Trophäe seit 2011 schon viermal abräumte, kann zum alleinigen Rekordsieger aufsteigen. Die Füchse wollen ihre Saison nach dem vorzeitigen Meisterschafts-K.-o. und dem frühen Aus im DHB-Pokal zu einem versöhnlichen Ende bringen.

„Dass Göppingen europäisch über sich hinauswachsen kann, haben sie über die Saison gezeigt“, sagte Kretzschmar der Handballwoche: „Wir müssen aber meiner Meinung nach nicht über die Gegner reden, sondern sollten uns auf uns konzentrieren. Wenn wir es schaffen, unsere Qualität auf die Platte zu bringen, bin ich überzeugt davon, dass wir den Europapokal gewinnen und am Ende ganz oben stehen.“

Übrigens: In 18 von 20 Ausgaben kam der Sieger in der European League beziehungsweise im Vorgänger EHF-Cup aus der Bundesliga. Diese deutsche Domäne wollen die Füchse und Göppingen unbedingt wieder aufleben lassen.