Handball-Nationalspieler Drux an der Achillessehne operiert

Berlin -Handball-Nationalspieler Paul Drux ist am Dienstag erfolgreich an der Achillessehne operiert worden. Das gab sein Verein Füchse Berlin am Mittwoch bekannt. Die stabile Rekonstruktion erfolgte demnach im schweizerischen Rheinfelden. Bis zum Ende der Woche wird der Rückraumspieler laut Mitteilung noch in der Schweiz verweilen und anschließend seine Reha in Berlin antreten. Drux hatte sich beim 23:32 im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstag in Schweden verletzt. Der 28-Jährige fehlt den Füchsen Berlin sowie der DHB-Auswahl mehrere Monate.