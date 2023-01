Handball-WM: Blacky Schwarzers Blackout in Sachen Schiedsrichterinnen

Keine Ahnung, in welchen Jahrhundert der frühere Handball-Weltmeister Christian Schwarzer aufwacht, wenn er am Morgen die Bettdecke zurückschlägt. Keine Ahnung, warum er in seinem Podcast „Erhellendes von Blacky Schwarzer“ auf seinem Blackout besteht. Blacky, so wurde der 53 Jahre alte frühere Kreisläufer Schwarzer genannt, als er sich im Nationalteam so vehement ins Getümmel stürzte, dass er längere Turniere kaum ohne Infusion und eine Packung Salzstangen nach dem Spiel überstand.

Keine Ahnung, wie einer, dem früher jeder im Team und später am TV-Mikrofon zuhörte, wenn er was sagte, zur aktuellen Handball-WM in Polen und Schweden sagt: „Keine Ahnung wie man da auf die Idee gekommen ist, Frauen bei den Männern pfeifen zu lassen. Ich würde es besser finden, wenn die Frauen bei sich pfeifen und die Männer die Männer-Weltmeisterschaft.“

Merz reagiert gelassen auf Schwarzers Meinungsäußerung

Tja, keine Ahnung, wie man auf die Idee gekommen ist, Polizistinnen Strafzettel an Männer verteilen zu lassen. Wäre es nicht besser, wenn Männer nur Strafzettel von Polizisten bekämen? Und was fällt eigentlich Krankenpflegerinnen ein, Männer zu pflegen? Wäre es nicht besser, wenn Frauen nur Frauen pflegen und Männer die Männer? Keine Ahnung, wie man auf die Idee gekommen ist, Erzieherinnen Jungs erziehen zu lassen. Und: Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, eine Frau wie Angela Merkel 16 Jahre lang 40 Millionen deutsche Männer regieren zu lassen.

Nun sind bei der Handball-WM erstmals die deutschen Schiedsrichter-Schwestern Maike Merz und Tanja Kuttler im Einsatz. Seit vielen Jahren sind sie Eliteschiedsrichterinnen des Deutschen Handball-Bundes (DHB) und pfeifen regelmäßig in der Männer-Bundesliga. Sie haben offenbar auch keine Ahnung, weshalb Schwarzer keine Ahnung hat. „Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Das darf er natürlich auch tun. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen“, formulierte Merz in der ARD.

Bei der kürzlich zu Ende gegangenen Fußball-Weltmeisterschaft passierte ja auch schon so was völlig Verrücktes: Zum ersten Mal überhaupt wurde einer Frau die Leitung einer WM-Partie übertragen. Die Französin Stéphanie Frappart leitete Deutschlands Kick gegen Costa Rica. Und an diesem Sonntag gab es auch in der Basketball-Bundesliga eine unerhörte Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte der Männer-Bundesliga stehen in Anne Panther, Danjana Rey und Aleksandra Pawlik drei Schiedsrichterinnen auf dem Feld. Ja, lieber Blacky, selbst im Sport ist manch einer im Jahr 2023 angekommen.