Berlin - Nach der Umarmung mit David Alaba musste sich Hansi Flick eine Träne aus dem Auge wischen. Der nahende Abschied von der Mannschaft, deren Qualität und Einstellung der Erfolgstrainer auch bei der Verkündung seiner Entscheidung kurz nach dem Spiel in Wolfsburg noch einmal so sehr lobte, schmerzen den 56-Jährigen. Doch Hansi Flick möchte nicht mehr. Er hat den FC Bayern München darum gebeten, bereits im Sommer aus seinem laufenden Vertrag aussteigen zu dürfen. Bei einer solch starken Bindung zwischen Trainer und Mannschaft ist das ein klares Zeichen dafür, dass es auf anderen Ebenen nicht mehr stimmt.

Gerüchte über einen vorzeitigen Ausstieg hatte es schon seit Wochen gegeben. Erst recht, nachdem Joachim Löw ankündigte, das Amt des Bundestrainers nach der EM im Sommer niederzulegen und Flick als Nachfolger gehandelt wurde. Spekulationen hat es auch immer wieder um sein Verhältnis zu Hasan Salihamidzic gegeben. Sportlich mag Flick in dieser Woche bereits im Viertelfinale an Paris St.-Germain in der Mission Titelverteidigung der Champions League gescheitert sein, vereinsintern aber hat er das Muskelspiel mit dem Münchner Sportvorstand verloren. Insbesondere, als es um unterschiedliche Vorstellungen der Kaderzusammenstellung ging. In diese fühlte sich Flick nicht ausreichend genug eingebunden, kritisierte immer wieder öffentlich Personalentscheidungen oder forderte Verstärkungen. Erhört wurde er nicht.

Seine Liebe zur Mannschaft ist dennoch groß geblieben, die zum FC Bayern hingegen erkaltet. Während er auch in Wolfsburg von seinen Spielern schwärmte, gab es lediglich einen Dank an den Verein. Einen Dank dafür, dass er den Klub, für den er schon als Kind schwärmte und mit dem er als Spieler deutscher Meister wurde, fast zwei Jahre trainieren durfte. Viel mehr ist von der großen Liebe nicht geblieben.