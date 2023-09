Kein Zittern in der Schlussphase, kein Frust über eine bevorstehende Niederlage, dafür Fangesänge aus der Ostkurve im Olympiastadion. Der zweite Saisonsieg, die starke offensive und defensive Leistung fühlten sich für die Fans von Hertha BSC wie Balsam für die geschundene Seele an. Das 3:0 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig war hochverdient und ließ die Mannschaft zudem die Abstiegsränge in der Zweiten Bundesliga verlassen.

Robert Kwasigroch feiert im Hertha-Tor sein Profidebüt

Den ersten großen Jubelmoment vom Großteil der 43.528 Zuschauer hatte es aber schon in der 28. Minute gegeben. Nicht für einen schönen Angriff oder einen Torschuss, sondern für einen ersten gehaltenen Ball. Eigentlich hätte Robert Kwasigroch am Sonnabend beim Spiel der U23 gegen Carl Zeiss Jena im Tor stehen sollen, doch da hatte es für ihn bereits die Information gegeben, dass er am Sonntag zu seinem Debüt bei den Profis kommen würde. Dort hatte er zuletzt bei den Niederlagen gegen den Hamburger SV und beim 1. FC Magdeburg sowie beim einzigen Zweitligasieg gegen Greuther Fürth als Ersatz auf der Bank gesessen. Diesmal, gegen Eintracht Braunschweig, war Tjark Ernst, selbst erst 20 Jahre alt, mit einem Magen-Darm-Infekt ausgefallen, der 19-jährige Kwasigroch musste einspringen.

Einen besseren Zeitpunkt für sein Profidebüt hätte er sich nicht wünschen können. Zwar hatte Trainer Pal Dardai gewarnt, dass es gegen „konterstarke“ Braunschweiger „schon schwer“ werden könne, doch seine Mannschaft ließ die Stärke der Niedersachsen erst gar nicht zur Geltung kommen. Beim Startdebüt des Griechen Andreas Bouchalakis gefiel Hertha BSC, wie eigentlich schon bei der spektakulären 4:6-Niederlage in Magdeburg, vor allem offensiv. Da machten Marten Winkler auf der rechten, Fabian Reese auf der linken Außenbahn ordentlich Dampf, war Palko Dardai in der Mitte immer anspielbar und Stürmer Haris Tabakovic der Fixpunkt. Besonders auffällig: das gute Zusammenspiel dieses Quartetts und vor allem dessen flexibel vorgetragene Angriffe. Praktisch jeder dieser vier Spieler hatte in der Anfangsphase einen Torabschluss zu verzeichnen, allein das Tor selbst traf noch niemand.

Und dahinter? Da gefiel Bouchalakis im Verbund mit Marton Dardai als Ballverteiler im defensiven Mittelfeld und als der Stabilisator, der zuletzt in Magdeburg gerade in den Situationen fehlte, als Hertha BSC nach vier Führungen jeweils keine Ruhe in die Partie bekam. Gegen Braunschweig aber hatten die Berliner vom Anpfiff weg die Kontrolle über Spiel und Gegner. Ballberührungen für Robert Kwasigroch gab es praktisch keine, umso besser war es für ihn, dass er eben diesen ersten ernsthaften Torschuss des Braunschweiger Kapitäns Robin Krauße per Faustabwehr souverän zur Seite klären konnte und dafür aufbauenden Applaus der Berliner Fans erhielt.

Am schönsten aber jubelt es sich im heimischen Stadion freilich über Tore. Und dazu gab es kurz nach der Parade des jungen Hertha-Keepers erstmals Gelegenheit, nachdem Tabakovic auf Flanke von Palko Dardai zum (vermeintlichen) 1:0 traf (31.). Aus dem Kölner Studio aber schaltete sich der VAR ein, wo Videoschiedsrichter eine Abseitsstellung entdeckt haben wollten, die selbst bei mehrfachem Betrachten der Videobilder nicht genau auszumachen war. Der Frust über dieses nicht gegebene Tor aber sollte schnell verfliegen. Nur sieben Minuten später segelte wieder eine Hereingabe von der linken Seite in den Braunschweiger Strafraum, wieder köpfte Tabakovic auf den Kasten, diesmal aber traf er erst im Nachschuss, weil Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann den ersten Versuch noch parieren, gegen den zweiten Versuch von Herthas neuem Knipser jedoch chancenlos war.

Haris Tabakovic legt zwei weitere Tore nach

Und der 29-Jährige hatte noch nicht genug. Kurz vor der Pause hatte erneut Reese geflankt, der Ex-Unioner Sebastian Griesbeck diese aber ziemlich klar ersichtlich mit der Hand zur Ecke abgewehrt. Es brauchte allerdings abermals den VAR, damit Hertha BSC diesmal einen Elfmeter zugesprochen bekam. Eine Chance zum 2:0, die sich Tabakovic nicht entgehen ließ und überlegt zur Pausenführung einschob (45.).



Dessen Torhunger war selbst nach seinem sechsten Saisontreffer noch nicht gestillt. Nummer sieben wurde in der 51. Minute zu Recht wegen einer klaren Abseitsstellung nicht anerkannt, dafür konnte man für seinen dritten Treffer des Tages nur lobende Worte finden: Aus einem Einwurf heraus war Tabakovic zielstrebiger als die gesamte Braunschweiger Abwehr und sein Linksschuss zum 3:0-Endstand der verdiente Lohn (71.).