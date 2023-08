Harte Länderspielpause: Hertha-Trainer Dardai lobt Charakter

Berlin -Der erste Sieg in der zweiten Fußball-Liga beim 5:0 über die SpVgg Greuther Fürth hat bei Hertha BSC die Hoffnung auf gelöste Blockaden genährt. Eine endgültige Wegstellung soll sich in den kommenden Partien ergeben. „Die nächsten vier, fünf Spiele werden die Richtung zeigen“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai auf der Spieltags-Presskonferenz vor der Auswärtspartie am Samstag beim 1. FC Magdeburg (13.00 Uhr/Sky), „vor Weihnachten reden wir über endgültige Ziele für diese Saison.“

Kurz vor dem Transferende ist Dardai mit der Zusammenstellung des Teams unter den wirtschaftlich schwierigen Möglichkeiten sehr froh. „Vom Typ und Charakter bin ich zufrieden, aber ob der Mix aus erfahrenen und jungen Spielern klappt, müssen wir sehen. Sie sollen spielen, genießen und für die Fans da sein, ein paar schöne Tore schießen“, sagte der 47-jährige Ungar auch im Vergleich zur vergangenen Saison, in der er die Einstellung und den Charakter innerhalb der Mannschaft vermisst und keinen Wert auf eine Fortsetzung gelegt hatte: „Hätten wir den Klassenerhalt geschafft, dann hatte ich angekündigt, dass zur neuen Saison ein anderer Trainer kommen soll.“

Umso mehr freut sich Dardai über den aktuellen Kader. „Jeden neuen Tag sieht das Training besser aus.“ Angesichts der vielen Neuzugänge kündigte der Trainer nach der nach dem Magdeburg-Spiel anstehenden Länderspielpause harte Einheiten an. „Die Mannschaft spielt im Prinzip erst zwei, drei Wochen zusammen. Dafür machen sie es sehr gut.“

Am Sonntag nach dem Spiel in Magdeburg gibt der Trainer frei, „von Montag bis Freitag werden wir hart trainieren. Einige brauchen das.“ Am Ende der ersten Länderspielwoche steht am 8. September ein Testspiel beim Kooperationspartner Hertha Zehlendorf aus der Oberliga auf dem Plan (18.30 Uhr). Anschließend folgen vier freie Tage vor einer langen Trainingswoche, da Hertha am 6. Spieltag erst am Sonntag Eintracht Braunschweig im Olympiastadion empfängt (13.30 Uhr/Sky).