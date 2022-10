„Hätten schon gerne gespielt“: Hertha-Training statt Pokal Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat durch das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals mehr Vorbereitungszeit auf das kommende Ligaspiel. Während noch 15 verbl... dpa

ARCHIV - Trainer Sandro Schwarz. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Jan Woitas/dpa/Archivbild

Berlin -Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat durch das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals mehr Vorbereitungszeit auf das kommende Ligaspiel. Während noch 15 verbliebene Erstligisten am Dienstag und Mittwoch versuchen, die zweite Runde zu überstehen, steht bei den Berlinern Training auf dem Programm. „Wir hätten schon gerne gespielt“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz, „aber so können wir uns intensiv mit Schalke beschäftigen.“ Hertha empfängt zum Abschluss des elften Spieltages am Sonntag den Aufsteiger aus Gelsenkirchen im heimischen Olympiastadion (17.30 Uhr/DAZN).