Haug: Verstappen und Schumacher sind so unterschiedlich

Zandvoort -Der ehemalige Mercedes-Motorsportchef, Norbert Haug, sieht zwischen Max Verstappen und Michael Schumacher während dessen erfolgreicher Karriere als Formel-1-Pilot Parallelen.

Der 25 Jahre alte Niederländer, der am Sonntag bei seinem Heimrennen mit dem neunten Sieg nacheinander einen Rekord einstellen kann, und Schumacher seien zwar „zweifelsohne so unterschiedlich wie zwei Menschen nur sein können“, sagte Haug der Deutschen Presse-Agentur. Der 70-Jährige fügte aber an: „Was sie verbindet, sind ihr Talent und ihre kompromisslose Hingabe zu dem Sport, den sie lieben.“

Auch viele Gemeinsamkeiten

Verstappen gelangen bereits 45 Grand-Prix-Siege, Schumacher kam während seiner aktiven Zeit auf 91. Mehr schaffte nur der wie Schumacher siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton mit 103. Mit einem Erfolg in Zandvoort nach der Sommerpause würde Verstappen in den Niederlanden unterdessen die Bestmarke von Sebastian Vettel einstellen, der ebenfalls einst im Red Bull neun Siege nacheinander gefeiert hatte.

Was Verstappen und Schumacher auch gemeinsam hätten, sei das Fahrzeug samt Team, das zum Zeitpunkt ihrer Dominanz besser als alle anderen im Feld sei, meinte Haug. Zweifel an Verstappens drittem Titel nacheinander gibt es auch nicht. Er führt mit 314 Punkten im Klassement. Sein mexikanischer Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez kommt als Zweiter auf 189 Zähler.

Schumacher habe ebenso wie Verstappen nun ausgezeichnet, dass sie in allen Rennsituationen einen klaren Kopf behalten und verstehen würden, was passiere, sagte Ex-Pilot Timo Glock der dpa: „Es ist diese Rennfahrer-Intelligenz.“