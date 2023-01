Heimkehr: Herthas Ascacibar wechselt nach Argentinien Der vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach Italien verliehene Santiago Ascacibar setzt seine Leihe in der Heimat fort. Der Mittelfeldspieler verlässt den... dpa

ARCHIV - Herthas Santiago Ascacibar zeigt während einer Partie geradeaus. Marius Becker/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Der vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach Italien verliehene Santiago Ascacibar setzt seine Leihe in der Heimat fort. Der Mittelfeldspieler verlässt den italienischen Erstligisten US Cremonese und wechselt in seine Geburtsstadt La Plata zum Club Estudiantes, wie Hertha am Mittwoch mitteilte. Der argentinische Erstligist habe sich dabei eine Kaufoption gesichert.