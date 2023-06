„Heimspiel für Europa“: Scholz läutet Countdown für EM ein

Ein Jahr vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland werden Bundeskanzler Olaf Scholz, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Turnierdirektor Philip...

Berlin -Ein Jahr vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland werden Bundeskanzler Olaf Scholz, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Turnierdirektor Philipp Lahm am kommenden Mittwoch in Berlin den Countdown einläuten.

„Die Euro 2024 kann zu einem Heimspiel für Europa werden, zu einem Fest des Fußballs mit Fan-Begegnungen aus allen Ländern Europas“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei der Ankündigung des Termins, der im Garten des Kanzleramts stattfinden soll.

Deutschland werde sich als weltoffener Gastgeber präsentieren und zeigen, „wie wichtig uns Werte wie Freiheit, Vielfalt, Teamgeist, Toleranz und Respekt sind“. Die Bundesregierung freue sich schon jetzt auf eine „tolle Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland mit vielen spannenden Spielen“ und hoffe auf ein gutes Abschneiden der deutschen Elf, sagte Hebestreit.

An dem Termin im Kanzlergarten werden auch DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, DFB-Integrationsbotschafterin Celia Sasic und Innenministerin Nancy Faeser teilnehmen, die im Kabinett für Sport zuständig ist.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte im September 2018 den Zuschlag für die Europameisterschaft bekommen. Die Auslosung der EM-Gruppen findet am 2. Dezember statt. Deutschland war zuletzt 1988 EM-Gastgeber und richtete 2006 die Fußball-Weltmeisterschaft aus.