Heimspiel gegen Braga: Union braucht Sieg in Europa League Im letzten Heimspiel der Gruppenphase will sich Union Berlin die Chance auf den Einzug in die K.o-Phase der Europa League bewahren. Trainer Urs Fischer forde...

ARCHIV - Berlins Janik Haberer (2.v.r) jubelt mit Teamkollegen nach seinem Tor zum 2:0. Andreas Gora/dpa

Berlin -Im letzten Heimspiel der Gruppenphase will sich Union Berlin die Chance auf den Einzug in die K.o-Phase der Europa League bewahren. Trainer Urs Fischer forderte von seiner Mannschaft für die Partie gegen Sporting Braga am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) einen von Anfang an konzentrierten Auftritt im Stadion an der Alten Försterei. „Es wird wichtig sein, dass wir von der ersten Minute an einen Zugriff haben“, sagte Fischer.