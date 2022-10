Heimspiel gegen Malmö: Mit einem Sieg hätte Union das erste Saisonziel erreicht

Dürfen die das? Dürfen Berufsfußballspieler 48 Stunden vor einem gar nicht so unwichtigen Spiel auf ein Konzert gehen? Aber klar doch! Neben der Konzentration auf das Wesentliche braucht es nämlich auch ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Spaß, um sich nicht gänzlich im mitunter stressvollen Job zu verlieren.

Es ist jedenfalls so, dass ein gar nicht so kleiner Teil des aktuellen Kaders des 1. FC Union Berlin am Dienstagabend beim Auftritt von Kendrick Lamar zugegen war. Aus einer Loge in der Mercedes-Benz-Arena verfolgten die Profis, umrahmt von einer tobenden Menge, die Darbietung des fraglos einflussreichsten Artisten unserer Zeit, wurden Zeugen eines Acts, der niemanden kaltlassen konnte. Da mag der eine oder andere kritische Geist womöglich von einer allzu perfekten Inszenierung rapportieren: Der Mann aus Compton ist – das darf auch im Zusammenhang mit einem Vorbericht zum am Donnerstag stattfindenden Europa-League-Heimspiel der Eisernen gegen Malmö FF mal betont werden – ein Genie, das tatsächlich nicht nur Musik macht, sondern Kunst schafft.

Geduld ist gegen die geduldigen Schweden gefragt

14 Stunden nach dem Ende des bewegenden Spektakels war es an Union-Trainer Urs Fischer, ganz nüchtern über die anstehende Aufgabe für sich und seine Spieler zu referieren. Um 13 Uhr erschien der Schweizer pünktlich im Presseraum der Unioner und sprach über die Notwendigkeiten, die es für sein Team im Duell mit dem schwedischen Rekordmeister gebe.

Ans Limit müsse seine Elf gehen, von Beginn an wach und darauf gefasst sein, dass man trotz der Ausgangslage womöglich dazu gezwungen sei, das Spiel zu machen. Fischer sagte: „Sie können sich neunzig Minuten Zeit lassen, um das Spiel zu gewinnen. Vielleicht stehen sie deshalb wieder so tief wie am vergangenen Wochenende beim 0:0 im Ligaspiel gegen Värnamo.“ Doch umgekehrt gelte das mit dem Sich-Zeit-lassen-Können auch für seine Mannschaft, die nach einer schwachen ersten Hälfte beim Auftaktspiel gegen Royale Union Saint-Gilloise inzwischen im Wettbewerb angekommen sei, so der 56-Jährige.

Fakt ist, dass die Eisernen bei einem Sieg ihr „kleines“ Saisonziel, also das Überwintern im Europapokal bereits erreicht hätten. Die Regelung, wonach der direkte Vergleich in der Europa League wichtiger als das Torverhältnis ist, macht es ungeachtet der Ergebnisse aus den restlichen Spielen in der Gruppe möglich, dass ihnen im Erfolgsfall eine Teilnahme am Sechzehntelfinale der Conference League bereits sicher wäre.

Khedira will Saint-Gilloise und Braga unter Druck setzen

Mit Fischer war auch Rani Khedira als Gesprächspartner in die Fragerunde mit eingebunden. Ob diese Aussicht auf ein K.-o.-Spiel in der Conference League Einfluss auf die Herangehensweise an die kommende Partie habe, wurde der Mittelfeldspieler gefragt. Der 28-Jährige antwortete ohne zu zögern: „Nein, das ist nicht in unseren Köpfen. Nach den ersten Niederlagen war es erst mal wichtig, dass wir drei Punkte holen können. Jetzt wollen wir drei weitere Punkte holen, um mit sechs Punkten die anderen Mannschaften unter Druck zu setzen.“ Soll heißen: Wir wollen mehr, wollen uns bestenfalls sogar noch über den Gruppensieg direkt für das Achtelfinale der Europa League qualifizieren. Wenngleich das in Anbetracht der aktuellen Konstellation doch eher unwahrscheinlich ist.

Wie erwartet ging es in der Pressekonferenz aber nicht nur um das Sportliche, sondern auch um die skandalösen Vorkommnisse während des Hinspiels in Malmö beziehungsweise um den vielbeachteten Auftritt von Viktor Orbán auf dem Vereinsgelände des 1. FC Union. Und weil Fischer und Khedira dahingehend nun wirklich nicht die richtigen Ansprechpartner waren, übernahm Christian Arbeit, der Geschäftsführer Kommunikation, den Job des Krisenmanagers.

Seit vergangener Woche sei man im Austausch mit Malmö FF, sagte Arbeit, wobei man sich darauf verständigt habe, dass am Donnerstag ein schwedisches Ausweisdokument obligatorisch für den Zugang zum Gästeblock sei. 400 Ordner habe man verpflichtet, also 100 mehr als bei einem normalen Bundesligaspiel, die Berliner Polizei in das Sicherheitskonzept mit einbezogen, damit es nicht erneut zu solch hässlichen Szenen wie vor einer Woche komme. Stichwort: Pyro-Wahnsinn. Stichwort: Imageschaden für den 1. FC Union.

Arbeit als Krisenmanager im Einsatz

Und dann war da noch die Sache mit Orbán, der am Dienstag, begleitet von einer Polizeieskorte vor dem Stadion An der Alten Försterei aufkreuzte, vorgeblich, um mit András Schäfer ein paar Worte zu wechseln, hauptsächlich aber wohl, um im Sinne der Selbstinszenierung ein paar öffentlichkeitswirksame Fotos schießen zu lassen. Ein Trikot wurde überreicht, Hände geschüttelt, auf Orbáns Instagram-Seite war schließlich zu lesen: „Ein Besuch beim Tabellenführer. Treffen mit András Schäfer.“ So etwas nennt man in Anbetracht von Orbáns politischen Überzeugungen und der eisernen Werte, auf die von den Eisernen selbst immer wieder gern hingewiesen wird, wohl ein kleines PR-Desaster.

„Wir haben ihn nicht offiziell empfangen, wir haben nur dem Wunsch der ungarischen Botschaft entsprochen und den Besuch eines ungarischen Ministerpräsidenten bei einem ungarischen Nationalspieler ermöglicht. Nicht mehr und nicht weniger“, erklärte Arbeit diesbezüglich. Und überhaupt: „Wir bewerten den Besuch nicht politisch. Viktor Orbán war nicht undercover in Deutschland, er war auf einem offiziellen Staatsbesuch.“

Das kann man so sehen, muss man aber auch nicht. Wie sich schließlich auch an der zumeist über die sozialen Medien in die Welt gebrachte Kritik einiger Fans ablesen lässt. In der Kabine – so Khedira – habe man nicht über dieses Thema gesprochen, dann wohl schon eher über Kendrick Lamar.