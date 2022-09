Herrmann vor Schiffstaufe in Hamburg: „Das Boot ist eine neue Welt“

Vier Jahre nach seinem letzten großen Hamburg-Auftritt bringt Segler Boris Herrmann sein neues Boot in seine Heimatstadt. Während die Vorbereitungen für das zweitägige Malizia Ocean Festival mit der Taufe am Dienstag um 13.15 Uhr im Sandtorhafen laufen, ist Herrmann am Tag vor dem Fest noch in seinem Element. Mit siebenköpfiger Crew segelt der 41-Jährige an Bord der „Malizia – Seaexplorer“ der Hansestadt entgegen. Am Montagmittag steuerte er die Elbmündung an. „Ich bin angespannt, aber auch voller Vorfreude“, sagt Herrmann via Bordtelefon.

Seine Vorfreude gilt dem Heimspiel, dem Großereignis mit Tausenden Fans sowie Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport. Die Angespanntheit bezieht sich auf die neue Rennjacht, die Herrmann von Lorient über 1000 Seemeilen nach Hamburg gesegelt hat. „Wir haben eine ruhige und konzentrierte Stimmung an Bord. Wir dürfen nirgendwo gegenstoßen. Das Schiff ist noch so jung und noch nicht so ausbaldowert. Da ist man vor Überraschungen nicht gefeit.“

80.000 Design- und Bootsbaustunden für die neue Rennjacht

Alles im Team Malizia dreht sich um die gut 28 Meter lange neue Rennjacht mit einer Masthöhe von 29 Metern. Sie ist das Fundament für die XL-Pläne in den kommenden Jahren. 80.000 Design- und Bootsbaustunden sind in das viele Millionen Euro teure Objekt vom Typ Imoca geflossen, das nun im Einsatz über Jahre optimiert wird. „Das Boot ist eine neue Welt“, sagt Herrmann. „Es ist eine gute Welt.“

13 Jahre nach seiner ersten siegreichen Weltumsegelung im Portimão Global Race haben Herrmann und sein 2016 mit Pierre Casiraghi gegründetes Team Malizia erstmals ein selbst gestaltetes eigenes Boot. Es entstand in Kooperation mit dem französischen Konstruktionsbüro VPLP nach den Vorstellungen des Skippers. Die „Malizia – Seaexplorer“ soll ihn in den kommenden drei Jahren zweimal um die Welt tragen: erst im Team ab 15. Januar 2023 im bekanntesten Mannschaftsrennen The Ocean Race und 2024/25 erneut im Solo bei der Vendée Globe.

Ein erster kurzer Vergleichstest mit anderen Imocas hat Herrmann auf dem Weg nach Hamburg Hoffnung gemacht, mit seinen Ansätzen richtigzuliegen. „Ich war positiv überrascht, weil wir in leichten Winden schnell waren. Dafür ist das Schiff mit seiner kürzeren Wasserlinie eigentlich gar nicht gemacht“, erzählt er froh. Die Neue ist bewusst robust gebaut, gleicht optisch eher einem Geländewagen denn einem filigranen Formel-1-Flitzer. „Wir wollten ein Boot, das auch bei rauen Bedingungen hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten beibehalten kann“, sagt der viermalige Weltumsegler.

Herrmann hat miterlebt, wie das Boot von Kevin Escoffier bei seiner Vendée-Globe-Premiere zerbrach. Der Franzose musste das sinkende Schiff blitzartig verlassen und wurde nach dramatischer nächtlicher Suchaktion von seinem Landsmann Jean Le Cam gerettet. Auch deshalb spielten Sicherheitsaspekte und Rumpfverstärkungen nicht nur beim Bau von Herrmanns Boot eine wichtige Rolle. Andererseits gilt die Faustregel: Je schwerer ein Boot, desto langsamer ist es in leichten Winden. Die Kunst besteht darin, mit dem richtigen Mix ein sicheres und schnelles Boot zu kreieren.

Spinnaker von Künstlerin Sarah Morris gestaltet

Die „Malizia – Seaexplorer“ trägt diese und viele Hoffnungen mehr, wenn sie von 100 Schulkindern getauft wird. Ihr von den Segeln bis zum Rumpf farbenfroher Look repräsentiert die 17 Ziele der UN-Agenda 2030 für eine nachhaltige Weltentwicklung. Einen Spinnaker hat die Künstlerin Sarah Morris gestaltet.

Die in New York lebende Meisterin plakativer Werke reflektiert die zweite Aufgabe der Jacht neben den sportlichen Zielen: „Kunst ist für mich wie eine Art der Navigation. Mir gefällt die Idee, die Kraft des Windes und der Farben der ‚Malizia‘ zu nutzen, um sie – auch als Plattform, die den Klimawandel thematisiert – durch die Ozeane der Welt segeln zu lassen.“ Boris Herrmann und sein Team kämpfen an Land und auf See für die Gesundung der Weltmeere. Beim zweitägigen Festival in Hamburg stellen der Segelprofi und seine Frau Birte Lorenzen-Herrmann ihr neues Kinderbuch „My Ocean Challenge – Kurs auf Klimaschutz“ vor. Auch darin spielt der Täufling eine Rolle.