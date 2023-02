Herrmann-Wick: Vollgas Richtung zweiter Medaille Denise Herrmann-Wick will in Oberhof wieder aufs Podium. Nach Sprint-Gold geht sie als Gejagte in die Verfolgung. dpa

Oberhof -Alles, was jetzt noch kommt, ist für Biathletin Denise Herrmann-Wick nach ihrem Gold-Triumph im Sprint Zugabe. Doch nicht ausgeschlossen, dass bei der Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof am Sonntag Titel Nummer zwei folgt. „Die Ausgangslage ist natürlich eine gute, aber ich bin auch die Gejagte“, sagte die 34-Jährige vor dem Verfolgungsrennen (13.25 Uhr/ZDF und Eurosport).