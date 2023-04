Hertha beendet Auswärtsmisere: Boatengs Versprechen Als einziger der drei Clubs auf den Abstiegsrängen holt Hertha BSC am Samstag mit dem 1:1 in Freiburg einen Punkt. Startelf-Rückkehrer Kevin-Prince Boateng g... Kristina Puck , dpa

Der Berliner Kevin Prince Boateng (r) im Duell gegen den Freiburger Nicolas Höfler (2.v.r) Philipp von Ditfurth/dpa

Freiburg -Herthas Routinier Kevin-Prince Boateng nahm seine Teamkollegen für den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga in die Pflicht. „Ich werde versprechen, dass die Mannschaft so ein Gesicht zeigt“, sagte der Startelf-Rückkehrer am Samstag nach dem Ende der Auswärtsmisere und dem 1:1 (0:0) der Berliner beim Champions-League-Kandidaten SC Freiburg. „Das ist Hertha BSC jetzt für die letzten acht Spiele“, kündigte der 36-Jährige an.