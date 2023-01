Hertha beendet Trainingslager mit „knackiger Einheit“ Mit einer laut Trainer Sandro Schwarz „knackigen Einheit am Vormittag“ hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC das elftägige Trainingslager in Florida beendet. „... dpa

Bradenton -Mit einer laut Trainer Sandro Schwarz „knackigen Einheit am Vormittag“ hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC das elftägige Trainingslager in Florida beendet. „Alles in allem haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, mit viel Fleiß abgearbeitet“, sagte Schwarz über den Aufenthalt in der IMG Academy in Bradenton. Nach dem Training am Vormittag und dem gemeinsamen Mittagessen machte sich der Tross auf den Weg zum Flughafen nach Orlando. Am Sonntagnachmittag landet die Mannschaft in Berlin.