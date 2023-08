Tjark Ernst ist ein langer Kerl, 1,93 Meter groß, 20 Jahre jung und hat seit seinem Wechsel zu Hertha BSC im Sommer 2022 mit dem Klub aus Charlottenburg schon so viel erlebt, wie andere in einem ganzen Fußballerleben nicht. Nun hat sich alles so entwickelt, dass Ernst am Sonnabend vor der Aufgabe steht, Herthas Tor im Topspiel der Zweiten Liga (20.30 Uhr, Sport 1, Sky) beim Hamburger SV vor Treffern zu bewahren. Seinen ersten Einsatz für die Blau-Weißen hatte er am letzten Bundesliga-Spieltag der vorigen Saison beim 2:1-Auswärtssieg in Wolfsburg – da war Herthas Abstieg schon besiegelt –, seinen zweiten vorige Woche beim 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Regionalligist Carl Zeiss Jena.

Hertha-Trainer Pal Dardai hat Vertrauen in Torwart Tjark Ernst

Am Sonnabend muss er vor großer Kulisse die Nerven bewahren. Mehr als 50.000 Zuschauer werden in der Hamburger Arena erwartet, aus Berlin reisen 5800 Hertha-Fans zu dieser Partie mit, die auf spezielle Art mit Tradition aufgeladen ist. Dazu kommt, dass die HSV-Offensive in den ersten beiden Zweitligapartien dieser Spielzeit bereits sieben Tore geschossen hat, Liga-Bestwert. Hält Ernst dem Szenario stand? „Das trauen wir ihm zu, absolut“, sagt Sportdirektor Benjamin Weber. „Tjark ist ein stabiler Junge. Da kann er sich bei seinem Elternhaus bedanken. Und wenn er Fehler macht, soll er sie machen in diesem Alter“, meint Pal Dardai. Wer keine Fehler mache, könne sich nicht entwickeln.

Herthas Trainer bezieht das auf Paraden, Reaktionen, Stellungsspiel, fußballerische Dinge. Tatsächlich ist es ja so, dass Ernst vor allem deshalb das Hertha-Tor hütet, weil der Verein auf die 4,5 Millionen Euro angewiesen war, die beim Wechsel von Oliver Christensen zur AC Florenz anfielen – und weil Zugang Marius Gersbeck außerhalb des Platzes ein riesiger Fehler unterlief, der zu seiner Suspendierung führte.



In Österreich wird seit Herthas Trainingslager in Zell am See noch immer gegen Gersbeck wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll der Torhüter, der diesen Sommer vom Karlsruher SC zurück nach Berlin kam, sich mit dem 22 Jahre alten Österreicher, der ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, außergerichtlich geeinigt haben. Offenbar verzichtet das Opfer auf eine Anzeige.

Allerdings könnte die Staatsanwaltschaft Salzburg noch Klage gegen Gersbeck erheben. „Wir beobachten die Situation. Es bleibt dabei, dass wir mit einem jungen und einem erfahrenen Torwart in die Saison gehen wollen“, sagte Weber am Donnerstag. Neben Ernst stehen Hertha BSC im Tor noch Robert Kwasigroch (19) und Tim Goller (18) zur Verfügung. Ob der Verein Gersbeck also noch eine Chance einräumt? Schwer zu sagen. Man wolle der Gesamtgemengelage nicht vorgreifen, formulierte Weber.