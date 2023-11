Hertha BSC bekommt es im Achtelfinale daheim mit dem Hamburger SV zu tun

Nach den Ergebnissen der Pokalspiele vom Dienstag und Mittwoch konnte man in der Bewertung des diesjährigen Wettbewerbs zur Erkenntnis kommen, dass der Weg für einen tiefen Lauf eines unterklassigen Verein bei noch sechs verbliebenen Erstligisten ein leichterer als in den meisten Jahren sein könnte. Und die ersten Kugeln, die da am Sonntagnachmittag eine halbe Stunde nach dem Abpfiff des Spiels von Hertha BSC bei Hansa Rostock in der Halbzeit des Frauen-Bundesligaspiels zwischen Wolfsburg und Bayern München aus der Trommel gezogen wurden, werden dieses Feld bei zwei gezogenen Erstliga-Duellen im Achtelfinale in jedem Fall auf vier Vereine schrumpfen lassen.

Hertha BSC konnte demzufolge schon mal Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und auch Eintracht Frankfurt aus dem Weg gehen, bekam selbst nach den ersten drei ermittelten Paarungen zunächst ein Heimspiel und in diesem den Hamburger SV als Konkurrenten aus der 2. Bundesliga zugelost. Im Ligabetrieb endete das erste Aufeinandertreffen beider Teams mit einem deutlichen 3:0 für die Hamburger, doch die Berliner haben sich seit diesem dritten Spieltag der 2. Bundesliga stabilisiert, werden gerade im Olympiastadion ein Duell auf Augenhöhe bieten wollen.

Achtelfinale findet am 5. und 6. Dezember statt

Das Highlight des Achtelfinals wird aber sicherlich die Partie des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund sein, Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat im Heimspiel mit dem SC Paderborn einen ebenfalls unbequemen Gegner, der den SC Freiburg geschlagen hat, zugelost bekommen. Das Achtelfinale wird noch in diesem Jahr am 5. und 6. Dezember ausgetragen – die genauen Spieltermine werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.